Біля Покровська загинув 24-річний воїн з Волині Олексій Жалай

Олексія Жалая.



Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



"На щиті додому назавжди повертається 24-річний солдат Олексій Юрійович Жалай. Хлопець був стрільцем-снайпером.

Свій останній бій Герой прийняв 3 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області", - йдеться у дописі міського голови.



Прощання з воїном Олексієм Жалаєм відбудеться завтра, 9 жовтня, у такому порядку:

• 11:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради);

• 12:30 – служіння у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Заріччя.

Поховають Олексія Жалая на місцевому кладовищі села Заріччя.



У полеглого Героя залишилася мама Наталія Олександрівна, сестра Ірина.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельська громада знову здригнулася від страшної звістки про загибель воїна-землякаПро це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка."На щиті додому назавжди повертається 24-річний солдат Олексій Юрійович Жалай. Хлопець був стрільцем-снайпером.Свій останній бій Герой прийняв 3 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області", - йдеться у дописі міського голови.Прощання з воїном Олексієм Жалаєм відбудеться завтра, 9 жовтня, у такому порядку:• 11:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради);• 12:30 – служіння у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Заріччя.Поховають Олексія Жалая на місцевому кладовищі села Заріччя.У полеглого Героя залишилася мама Наталія Олександрівна, сестра Ірина.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію