Біля Покровська загинув 24-річний воїн з Волині Олексій Жалай

Біля Покровська загинув 24-річний воїн з Волині Олексій Жалай
Ковельська громада знову здригнулася від страшної звістки про загибель воїна-земляка Олексія Жалая.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"На щиті додому назавжди повертається 24-річний солдат Олексій Юрійович Жалай. Хлопець був стрільцем-снайпером.
Свій останній бій Герой прийняв 3 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області", - йдеться у дописі міського голови.

Прощання з воїном Олексієм Жалаєм відбудеться завтра, 9 жовтня, у такому порядку:
• 11:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради);
• 12:30 – служіння у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Заріччя.
Поховають Олексія Жалая на місцевому кладовищі села Заріччя.

У полеглого Героя залишилася мама Наталія Олександрівна, сестра Ірина.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Луцьк, Ковель, загибель, війна, смерть, Олексій Жалай
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