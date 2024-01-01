Біля Покровська загинув 24-річний воїн з Волині Олексій Жалай
Сьогодні, 21:16
Ковельська громада знову здригнулася від страшної звістки про загибель воїна-земляка Олексія Жалая.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"На щиті додому назавжди повертається 24-річний солдат Олексій Юрійович Жалай. Хлопець був стрільцем-снайпером.
Свій останній бій Герой прийняв 3 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області", - йдеться у дописі міського голови.
Прощання з воїном Олексієм Жалаєм відбудеться завтра, 9 жовтня, у такому порядку:
• 11:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради);
• 12:30 – служіння у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Заріччя.
Поховають Олексія Жалая на місцевому кладовищі села Заріччя.
У полеглого Героя залишилася мама Наталія Олександрівна, сестра Ірина.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"На щиті додому назавжди повертається 24-річний солдат Олексій Юрійович Жалай. Хлопець був стрільцем-снайпером.
Свій останній бій Герой прийняв 3 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області", - йдеться у дописі міського голови.
Прощання з воїном Олексієм Жалаєм відбудеться завтра, 9 жовтня, у такому порядку:
• 11:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради);
• 12:30 – служіння у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Заріччя.
Поховають Олексія Жалая на місцевому кладовищі села Заріччя.
У полеглого Героя залишилася мама Наталія Олександрівна, сестра Ірина.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Найбільші університети Волині домовилися про співпрацю
Сьогодні, 22:38
Біля Покровська загинув 24-річний воїн з Волині Олексій Жалай
Сьогодні, 21:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00