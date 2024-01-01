Удар FPV-дрона: на Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Близнюк

Ще одна трагічна звістка сколихнула Волинь та Колківську громаду. На війні загинув воїн-краянин.Про це повідомили у Колківській селищній об'єднаній територіальній громаді.2 жовтня 2024 року внаслідок удару fpv дроном противника в Донецькій області, загинув молодший сержант, з села Красноволя."Сергій БЛИЗНЮК, кулеметник механізованого відділення механізованого взводу механізованого батальйону, народився 13 вересня 1978 року, віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Його відвага, незламна воля та любов до Батьківщини є прикладом для кожного з нас. Він загинув смертю хоробрих, захищаючи рідну землю від ворога", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про дату та час зустрічі і поховання Героя буде повідомлено пізніше.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.