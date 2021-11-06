У Луцьку продовжують встановлювати напівпідземні сміттєві контейнери. ФОТО

У Луцьку продовжують встановлювати напівпідземні сміттєві контейнери. ФОТО
Уже другий рік у Луцьку ведеться встановлення напівпідземних смітників замість звичних відкритих контейнерів. Оновлення відбувається у рамках міської програми заміни старих контейнерів для збору твердих побутових відходів.

Від початку старту програми у 2023 році в місті встановлено 60 контейнерів на 29 локаціях. З них близько 30 смітників – цього року, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Якщо відкриті контейнери здебільшого переповнені, займають багато місця, від них іде неприємний запах, то напівпідземні – зручні, місткі і мають охайний вигляд. Серед інших переваг цих ємностей – можливість належно організувати поводження з побутовими відходами, забезпечити санітарно-гігієнічний стан та екологічну безпеку території.
У Луцьку продовжують встановлювати напівпідземні сміттєві контейнери. ФОТО

“Напівпідземні сміттєві контейнери зарекомендували себе дуже позитивно, – зазначив міський голова Ігор Поліщук. – Наприклад, контейнер на вулиці Ветеранів, 1-3 експлуатується вже більше року. Жодних поломок. Мішок, який знаходить всередині, не деформувався і не порвався. Тобто конструкція витривала, вона себе виправдовує з точки зору надійності”.
У Луцьку продовжують встановлювати напівпідземні сміттєві контейнери. ФОТО

Вартість одного напівпідземного контейнера співмірна з ціною 4-5 контейнерів, навісу для них та контейнерного майданчика. Із фінансової точки зору їх встановлення дуже вигідне, так само як і з естетичної та з санітарної. “І звичайно, це сучасний європейський підхід. У багатьох містах Європи використовуються саме такі напівпідземні контейнери”, – наголосив міський голова.
У Луцьку продовжують встановлювати напівпідземні сміттєві контейнери. ФОТО

За інформацією директора підприємства ЛКСАП “Луцькспецкомунтранс“ Володимира Марценюка, напівпідземні контейнери дають підприємству понад 100 тисяч гривень економії – на логістиці і на витратах по перевезенню. Відтак окупність однієї одиниці становить близько 2 років. На етапі розробки проєктно-кошторисної документації у Луцьку зараз перебувають 5 локацій.


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Теги: Волинь, Луцьк, сміття, контейнери
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