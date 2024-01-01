Підозрюваного у вбивстві Фаріон знову залишили під вартою

В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.



Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише



Раніше Галицький райсуд Львова продовжив Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.



Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу: просив її скасувати та обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Апеляційний суд відмовив та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Розслідування вбивства Фаріон



Галицький районний суд Львова призначив тримання під вартою для 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Його відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.



Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні й підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).



Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась мовознавиця.



Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.



ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряє відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного, якого підозрюють уПро це повідомили в Офісі генпрокурора, пише Громадське Раніше Галицький райсуд Львова продовжив Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу: просив її скасувати та обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Апеляційний суд відмовив та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.Галицький районний суд Львова призначив тримання під вартою для 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Його відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні й підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась мовознавиця.Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряє відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію