Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 жовтня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 19-21°.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 жовтня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 19-21°.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.
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