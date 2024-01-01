Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 9 жовтня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-11°, вдень 19-21°.

Волинська область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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