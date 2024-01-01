Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 9 жовтня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 9-11°, вдень 19-21°.



Волинська область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 9-11°, вдень 19-21°.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.

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