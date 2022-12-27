У Луцьку два тролейбуси тимчасово змінять маршрут

У Луцьку два тролейбуси тимчасово змінять маршрут
З 8 по 12 жовтня з 10:00 до 16:00 у Луцьку тимчасово змінять маршрут тролейбуси №4 та №4а.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"У зв'язку зі проведенням робіт із заміни електроживлення тролейбусної мережі, з 08.10.2024 по 12.10.2024 в період з 10.00 до 16.00 год, тролейбуси маршрутів №4 та №4а не здійснюватимуть перевезення пасажирів до мікрорайону “Вересневе”.

Розворот буде здійснюватись на вулиці Львівська, зупинка “Районні електромережі”.

Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, тролейбуси, маршрут
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