Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Артуром Задоянним

Задоянного Артура Вікторовича (01.04.1973 року народження).



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Воїн загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Селидове Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 9 жовтня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця(01.04.1973 року народження).Про це повідомили у Луцькій міській раді.Воїн загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Селидове Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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