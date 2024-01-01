Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Артуром Задоянним

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Артуром Задоянним
У середу, 9 жовтня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Задоянного Артура Вікторовича (01.04.1973 року народження).

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Воїн загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Селидове Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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