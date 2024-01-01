5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»

5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»
Підготовка артилерійських розрахунків на гаубиці M777 триває. Ця техніка вже показала свою ефективність на фронті. І продовжує її демонструвати. На позиції окупантів летить смерть, від якої неможливо сховатися навіть за 40 кілометрів. Так працює британсько-американська гаубиця М777, яку неофіційно називають “три сокири”. І серед інших мистецтво артилерійського бою опанував розрахунок, сформований із тернопільських хлопців!

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.

Завдяки західним партнерам Сили оборони України отримали і причіпні гаубиці М777 калібру 155-мм зі стволом завдовжки 39 калібрів. Маса кожної становить 4218 кілограмів, і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу, що має позитивне значення для маневреності та швидкості зміни позицій в умовах інтенсивних бойових дій.

Розрахунок “трьох сокир” зменшено до п'яти осіб, у порівнянні з дев'ятьма членами розрахунку її попередниці – гаубиці М198, і це також дозволяє ефективно застосовувати особовий склад гармашів.
5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»

Влучність М777 досягається цифровою системою керування вогнем, яка є аналогом систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Вона визначає місце знаходження гаубиці та обчислює параметри для швидкого наведення на ціль.
5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»

А що потім?

Розгортання – до 3 хвилин. Інтенсивна скорострільність – 5 пострілів за хвилину, стандартна – 2 постріли за 60 секунд.
5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»

Звичайними снарядами гаубиця здатна знищити ціль на відстані майже 25 км, спеціальними нищить ворога за більш як 40 кілометрів!
Серед інших побратимів у смертоносній і невблаганній силі гаубиць М777 на власному досвіді переконалися й гармаші з Тернопільщини, які й складають один із розрахунків. Командує ними теж земляк – старший солдат із позивним “Прибулець”.
5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»

Більше деталей про себе та бойовий шлях хлопці пообіцяли розкрити
пізніше… А поки ще все чудово видно на відео.

5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»

Тож в Оперативному командуванні “Захід” зазначають: “Ми готуємо нових артилеристів і приймаємо на озброєння нові гаубиці, які наближають нас до Перемоги. Американське озброєння створене для того, щоб знищувати все вороже. І що може бути приємнішим для наших артилеристів, ніж підтвердити це на полі бою?!”.
5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»

Фото і відео відділу зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.
5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»
5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ОК Захід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Неможливо???? Дивно, то чому, як тільки тцкашніки виловлюють чоловіків відправивши їх на полігон буквально на 1 місяць, та після цього потрапивши в зону бойових дій вже через два, три, а той місяць привозять на ЩИТІ тих чоловіків.
Відповісти
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
Сьогодні, 16:08
5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»
Сьогодні, 15:43
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм
Сьогодні, 15:13
Бренд Bormioli Rocco: тарілки в асортименті та їхнє призначення
Сьогодні, 15:04
На Волині у 36-річного дебошира вдома знайшли набої та вибухівку
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
Постріл за пострілом, очікування цілі, знову постріли: показали бойову роботу воїнів 24 ОМБр. ФОТО Постріл за пострілом, очікування цілі, знову постріли: показали бойову роботу воїнів 24 ОМБр. ФОТО
24 липень, 09:45
Командувачем ОК «Захід» призначений бригадний генерал Шведюк Командувачем ОК «Захід» призначений бригадний генерал Шведюк
15 квітень, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
Сьогодні, 16:08
 0
5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»
Сьогодні, 15:43
 0
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм
Сьогодні, 15:13
 0
Бренд Bormioli Rocco: тарілки в асортименті та їхнє призначення
Сьогодні, 15:04
 0
На Волині у 36-річного дебошира вдома знайшли набої та вибухівку
Сьогодні, 14:46
 0
Медіа
відео
1/8