5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»

Підготовка артилерійських розрахунків на гаубиці M777 триває. Ця техніка вже показала свою ефективність на фронті. І продовжує її демонструвати. На позиції окупантів летить смерть, від якої неможливо сховатися навіть за 40 кілометрів. Так працює британсько-американська гаубиця М777, яку неофіційно називають “три сокири”. І серед інших мистецтво артилерійського бою опанував розрахунок, сформований із тернопільських хлопців!Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.Завдяки західним партнерам Сили оборони України отримали і причіпні гаубиці М777 калібру 155-мм зі стволом завдовжки 39 калібрів. Маса кожної становить 4218 кілограмів, і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу, що має позитивне значення для маневреності та швидкості зміни позицій в умовах інтенсивних бойових дій.Розрахунок “трьох сокир” зменшено до п'яти осіб, у порівнянні з дев'ятьма членами розрахунку її попередниці – гаубиці М198, і це також дозволяє ефективно застосовувати особовий склад гармашів.Влучність М777 досягається цифровою системою керування вогнем, яка є аналогом систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Вона визначає місце знаходження гаубиці та обчислює параметри для швидкого наведення на ціль.А що потім?Розгортання – до 3 хвилин. Інтенсивна скорострільність – 5 пострілів за хвилину, стандартна – 2 постріли за 60 секунд.Звичайними снарядами гаубиця здатна знищити ціль на відстані майже 25 км, спеціальними нищить ворога за більш як 40 кілометрів!Серед інших побратимів у смертоносній і невблаганній силі гаубиць М777 на власному досвіді переконалися й гармаші з Тернопільщини, які й складають один із розрахунків. Командує ними теж земляк – старший солдат із позивним “Прибулець”.Більше деталей про себе та бойовий шлях хлопці пообіцяли розкритипізніше… А поки ще все чудово видно на відео.Тож в Оперативному командуванні “Захід” зазначають: “Ми готуємо нових артилеристів і приймаємо на озброєння нові гаубиці, які наближають нас до Перемоги. Американське озброєння створене для того, щоб знищувати все вороже. І що може бути приємнішим для наших артилеристів, ніж підтвердити це на полі бою?!”.