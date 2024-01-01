5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»
Сьогодні, 15:43
Підготовка артилерійських розрахунків на гаубиці M777 триває. Ця техніка вже показала свою ефективність на фронті. І продовжує її демонструвати. На позиції окупантів летить смерть, від якої неможливо сховатися навіть за 40 кілометрів. Так працює британсько-американська гаубиця М777, яку неофіційно називають “три сокири”. І серед інших мистецтво артилерійського бою опанував розрахунок, сформований із тернопільських хлопців!
Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.
Завдяки західним партнерам Сили оборони України отримали і причіпні гаубиці М777 калібру 155-мм зі стволом завдовжки 39 калібрів. Маса кожної становить 4218 кілограмів, і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу, що має позитивне значення для маневреності та швидкості зміни позицій в умовах інтенсивних бойових дій.
Розрахунок “трьох сокир” зменшено до п'яти осіб, у порівнянні з дев'ятьма членами розрахунку її попередниці – гаубиці М198, і це також дозволяє ефективно застосовувати особовий склад гармашів.
Влучність М777 досягається цифровою системою керування вогнем, яка є аналогом систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Вона визначає місце знаходження гаубиці та обчислює параметри для швидкого наведення на ціль.
А що потім?
Розгортання – до 3 хвилин. Інтенсивна скорострільність – 5 пострілів за хвилину, стандартна – 2 постріли за 60 секунд.
Звичайними снарядами гаубиця здатна знищити ціль на відстані майже 25 км, спеціальними нищить ворога за більш як 40 кілометрів!
Серед інших побратимів у смертоносній і невблаганній силі гаубиць М777 на власному досвіді переконалися й гармаші з Тернопільщини, які й складають один із розрахунків. Командує ними теж земляк – старший солдат із позивним “Прибулець”.
Більше деталей про себе та бойовий шлях хлопці пообіцяли розкрити
пізніше… А поки ще все чудово видно на відео.
Тож в Оперативному командуванні “Захід” зазначають: “Ми готуємо нових артилеристів і приймаємо на озброєння нові гаубиці, які наближають нас до Перемоги. Американське озброєння створене для того, щоб знищувати все вороже. І що може бути приємнішим для наших артилеристів, ніж підтвердити це на полі бою?!”.
Фото і відео відділу зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.
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Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.
Завдяки західним партнерам Сили оборони України отримали і причіпні гаубиці М777 калібру 155-мм зі стволом завдовжки 39 калібрів. Маса кожної становить 4218 кілограмів, і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу, що має позитивне значення для маневреності та швидкості зміни позицій в умовах інтенсивних бойових дій.
Розрахунок “трьох сокир” зменшено до п'яти осіб, у порівнянні з дев'ятьма членами розрахунку її попередниці – гаубиці М198, і це також дозволяє ефективно застосовувати особовий склад гармашів.
Влучність М777 досягається цифровою системою керування вогнем, яка є аналогом систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Вона визначає місце знаходження гаубиці та обчислює параметри для швидкого наведення на ціль.
А що потім?
Розгортання – до 3 хвилин. Інтенсивна скорострільність – 5 пострілів за хвилину, стандартна – 2 постріли за 60 секунд.
Звичайними снарядами гаубиця здатна знищити ціль на відстані майже 25 км, спеціальними нищить ворога за більш як 40 кілометрів!
Серед інших побратимів у смертоносній і невблаганній силі гаубиць М777 на власному досвіді переконалися й гармаші з Тернопільщини, які й складають один із розрахунків. Командує ними теж земляк – старший солдат із позивним “Прибулець”.
Більше деталей про себе та бойовий шлях хлопці пообіцяли розкрити
пізніше… А поки ще все чудово видно на відео.
Тож в Оперативному командуванні “Захід” зазначають: “Ми готуємо нових артилеристів і приймаємо на озброєння нові гаубиці, які наближають нас до Перемоги. Американське озброєння створене для того, щоб знищувати все вороже. І що може бути приємнішим для наших артилеристів, ніж підтвердити це на полі бою?!”.
Фото і відео відділу зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.
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Коментарі 1
Неможливо???? Дивно, то чому, як тільки тцкашніки виловлюють чоловіків відправивши їх на полігон буквально на 1 місяць, та після цього потрапивши в зону бойових дій вже через два, три, а той місяць привозять на ЩИТІ тих чоловіків.
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