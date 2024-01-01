Бренд Bormioli Rocco: тарілки в асортименті та їхнє призначення

Тарілки на будь-який випадок

Обідні тарілки

Тарілки для закусок

Посуд для десертів

Bormioli Rocco відомий як синонім італійської якості та стилю у світі посуду, особливо коли йдеться про скляні та керамічні вироби. Не менш важливою складовою асортименту бренду є його різноманіття тарілок. Тарілки від Bormioli Rocco — не просто предмети повсякденного використання, а поєднання традицій і сучасного дизайну, яке робить кожен прийом їжі особливим. Завдяки широкому вибору форм, розмірів та стилів тарілки family.ua/brendy/bormioli-rocco/ цього бренду ідеально підходять як для домашнього використання, так і для професійних закладів харчування.Однією з основних особливостей тарілок від Bormioli Rocco є їхня універсальність. Бренд пропонує широкий вибір моделей, починаючи від класичних обідніх тарілок і закінчуючи тарілками для подачі закусок та десертів. Кожна з них має своє специфічне призначення, яке враховує не лише зручність використання, але й естетичну привабливість та правила столового етикету.Обідні тарілки мають більший діаметр і призначені для подачі основних страв. Вони виготовляються з міцного скла або кераміки, що забезпечує тривалий термін служби та стійкість до подряпин і термічних впливів. Такі тарілки можуть мати різноманітні дизайни — від простих, однотонних моделей до вишуканих візерунків, що додають особливого шарму сервіровці столу.Тарілки для закусок відрізняються компактними розмірами та зручністю у використанні. Вони ідеально підходять для подачі салатів, сиру та інших легких страв. Завдяки своєму витонченому дизайну такі тарілки можуть використовуватися не лише для повсякденного використання, але й для святкових заходів, де важлива кожна деталь сервіровки. Компактні розміри дозволяють зручно розташовувати тарілки на столі, не займаючи зайвого простору, що особливо важливо при організації великих застіль.

Додаткової уваги заслуговують десертні тарілки від Bormioli Rocco. Вони створені спеціально для подачі вишуканих солодких страв — тортів, тістечок та інших десертів. Такі тарілки мають менший діаметр та зазвичай витонченіші форми, що підкреслює вигляд страви. Десертні тарілки мають елегантний дизайн з різноманітними декоративними елементами, що робить їх ідеальним вибором для святкових заходів. Вони додають сервіровці столу нотку елегантності та завершеності, створюючи атмосферу свята.





Дизайн на будь-який смак

Дизайн тарілок Bormioli Rocco легко впізнати серед іншого посуду. Бренд пропонує тарілки у різних стилістичних напрямках — від класичних до сучасних, що дозволяє знайти вироби, які гармонійно впишуться у будь-який інтер’єр та манеру сервірування стола. Класичні тарілки бренду мають лаконічні форми та нейтральні кольори, що робить їх універсальним вибором для будь-якої події. Сучасні моделі відзначаються яскравими формами та кольоровими рішеннями, що дозволяє створювати оригінальні композиції на столі. Такий широкий вибір дизайнів дозволяє кожному знайти тарілки, які будуть відповідати його індивідуальним смакам та потребам.Bormioli Rocco — це поєднання якості, естетики та функціональності. Бренд пропонує широкий вибір моделей для різних потреб, від обідніх тарілок до спеціалізованих виробів для подачі піци чи пасти. Завдяки різноманіттю дизайнів цей бренд допоможе вам сервірувати привабливий та апетитний стіл, створюючи особливу атмосферу для кожної вечері.