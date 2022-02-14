На Волині у 36-річного дебошира вдома знайшли набої та вибухівку

Поліцейські вилучили у жителя Камінь-Каширського району набої та вибухівку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 7 жовтня, на лінію 102 зателефонувала жителька одного із сіл Камінь-Каширського району. Жінка повідомила, що її чоловік, 36-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, поводиться агресивно та вчинив сварку.Для з’ясування обставини інциденту на вказану адресу виїхав наряд сектору реагування патрульної поліції.Під час спілкування з правопорушником з’ясувалось, що чоловік зберігає на території домоволодіння заборонені предмети. Поліцейські, зокрема, виявили 40 набоїв калібру 7,62 мм, 1 патрон калібру 12,7 мм та понад 4 кг вибухівки.На місце прибула слідчо-оперативна група, спеціалісти управління вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області. Виявлені боєприпаси вилучили.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.Окрім того, за вчинення домашнього насильства на правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Слідство триває.