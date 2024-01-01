У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм

У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм
У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Дуная Назарія Андрійовича (04.12.2001 року народження), який помер 3 жовтня у відділенні нейрохірургії ДУ “Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України” (м. Київ) від поранень, які отримав 16 вересня в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Сьогодні, 8 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом, де лучани віддали останню шану, схиливши коліна. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм

Поховали Героя на кладовищі у селі Рудка-Козинська.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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