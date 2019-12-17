У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО

У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
Сьогодні, 8 жовтня, відбулось відкриття нового футбольного поля на проспекті Соборності.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Футбольне поле зі штучним покриттям, розмір — 45 на 65 метрів, розташоване у дворі на проспекті Соборності, 3. Спортивний об'єкт облаштувала громадська організація «Футбольний клуб «Адреналін». Вихованці цього футбольного клубу зможуть грати на сучасному, комфортному та безпечному полі.

Привітав учасників заходу міський голова Ігор Поліщук. «Дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість у нашому місті створювати такі майданчики, щоб діти займалися спортом. Висловлюю вдячність інвесторам. Адже чим більше у нашій громаді спортивної інфраструктури, тим більше дітей матимуть можливість займатися спортом. Спорт загартовує, дисциплінує, вчить долати перешкоди та труднощі в житті, формує у дітей відповідні риси характеру. Вітаю усіх з такою приємною подією, міцного здоров'я, перемоги вам у житті та спорті!», - зазначив він.
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО

Після привітань почесні гості отримали Подяки. Право здійснити перший удар перед матчами надали підполковнику прикордонних військ України, який брав участь у боях на Азовсталі та пережив жах російського полону, брату ексгравця та капітана збірною України Вячеслав ШевчукаСергію Шевчуку.
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО

У програмі — три товариських гри: «Адреналін» 2014 р.н. - «Денді» 2014 р.н. «Адреналін» 2013 р.н. - «Волинь» 2013 р.н. А також гра за участі збірної тренерів та батьків «Адреналіну» проти збірної «Волині» та 6-го ВПЗ на чолі з Василем Сачком, Михаликом Тарасом та іншими.
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО

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Теги: Луцьк, футбольне поле
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