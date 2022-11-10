На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
Сьогодні, 17:22
Триває ротація волинських саперів на Донеччині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У Донецькій області працює два відділення волинян. Вони продовжують розміновувати лісові насадження й сільськогосподарських угідь.
Робота піротехніків вимагає максимальної концентрації, проте кожен знешкоджений боєприпас — це крок до безпечного майбутнього.
За неповний місяць волиняни обстежили понад 21 гектар української території, знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.
Ротація саперів триває від 12 вересня.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У Донецькій області працює два відділення волинян. Вони продовжують розміновувати лісові насадження й сільськогосподарських угідь.
Робота піротехніків вимагає максимальної концентрації, проте кожен знешкоджений боєприпас — це крок до безпечного майбутнього.
За неповний місяць волиняни обстежили понад 21 гектар української території, знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.
Ротація саперів триває від 12 вересня.
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