На Донеччині розміновують територію два відділення волинян

На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
Триває ротація волинських саперів на Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У Донецькій області працює два відділення волинян. Вони продовжують розміновувати лісові насадження й сільськогосподарських угідь.

Робота піротехніків вимагає максимальної концентрації, проте кожен знешкоджений боєприпас — це крок до безпечного майбутнього.

За неповний місяць волиняни обстежили понад 21 гектар української території, знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.

Ротація саперів триває від 12 вересня.
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, сапери, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку два тролейбуси тимчасово змінять маршрут
Сьогодні, 18:11
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
Сьогодні, 17:22
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Артуром Задоянним
Сьогодні, 16:57
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
Сьогодні, 16:08
5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»
Сьогодні, 15:43
Схожі новини
«Росіяни спершу вбивали родичів, а потім роздавали дітям пряники»: сапер з Волині Віталій Галаша «Росіяни спершу вбивали родичів, а потім роздавали дітям пряники»: сапер з Волині Віталій Галаша
10 листопад, 2022, 10:55
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Артуром Задоянним Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Артуром Задоянним
Сьогодні, 16:57
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм
Сьогодні, 15:13
«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Андрій Ольшевський «На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Андрій Ольшевський
Сьогодні, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку два тролейбуси тимчасово змінять маршрут
Сьогодні, 18:11
 0
На Донеччині розміновують територію два відділення волинян
Сьогодні, 17:22
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Артуром Задоянним
Сьогодні, 16:57
 0
У Луцьку відкрили нове футбольне поле. ФОТО
Сьогодні, 16:08
 0
5 пострілів за 60 секунд: росіянам неможливо сховатися навіть за 40 км від нашої зброї, - ОК «Захід»
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8