На Донеччині розміновують територію два відділення волинян





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



У Донецькій області працює два відділення волинян. Вони продовжують розміновувати лісові насадження й сільськогосподарських угідь.



Робота піротехніків вимагає максимальної концентрації, проте кожен знешкоджений боєприпас — це крок до безпечного майбутнього.



За неповний місяць волиняни обстежили понад 21 гектар української території, знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.



Ротація саперів триває від 12 вересня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Триває ротація волинських саперів на Донеччині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У Донецькій області працює два відділення волинян. Вони продовжують розміновувати лісові насадження й сільськогосподарських угідь.Робота піротехніків вимагає максимальної концентрації, проте кожен знешкоджений боєприпас — це крок до безпечного майбутнього.За неповний місяць волиняни обстежили понад 21 гектар української території, знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.Ротація саперів триває від 12 вересня.

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