Вбивство Фаріон: поліція знайшла пістолет під час обшуків

Ірини Фаріон поліція знайшла пістолет.



Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова, пише



Правоохоронці знайшли: пістолет «Форт» 12-Р з магазином, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, гумові кульки, пару червоних рукавиць, два мобільні телефони з сім-картами та інше.



Слідчі подали клопотання про арешт вилученого майна. Відомо, що обшуки провели 14 серпня у квартирі, проте не вказують ні адреси, ні імені власника помешкання.



Розслідування вбивства Фаріон



Галицький районний суд Львова призначив тримання під вартою для 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Його відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.



Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні і підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).



Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась мовознавиця.



Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.



ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряє відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час обшуків у справі про вбивство мовознавиціполіція знайшла пістолет.Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова, пише Громадське Правоохоронці знайшли: пістолет «Форт» 12-Р з магазином, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, гумові кульки, пару червоних рукавиць, два мобільні телефони з сім-картами та інше.Слідчі подали клопотання про арешт вилученого майна. Відомо, що обшуки провели 14 серпня у квартирі, проте не вказують ні адреси, ні імені власника помешкання.Галицький районний суд Львова призначив тримання під вартою для 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Його відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні і підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).— тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась мовознавиця.Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряє відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.

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