Вбивство Фаріон: поліція знайшла пістолет під час обшуків

Вбивство Фаріон: поліція знайшла пістолет під час обшуків
Під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон поліція знайшла пістолет.

Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова, пише Громадське.

Правоохоронці знайшли: пістолет «Форт» 12-Р з магазином, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, гумові кульки, пару червоних рукавиць, два мобільні телефони з сім-картами та інше.

Слідчі подали клопотання про арешт вилученого майна. Відомо, що обшуки провели 14 серпня у квартирі, проте не вказують ні адреси, ні імені власника помешкання.

Розслідування вбивства Фаріон

Галицький районний суд Львова призначив тримання під вартою для 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Його відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні і підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась мовознавиця.

Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.

ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряє відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.

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Теги: Фаріон, вбивство
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