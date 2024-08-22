Міноборони затвердило Концепцію військово-патріотичного виховання





Про це повідомляє пресслужба міністерства, пише



Нова Концепція, що стала першим кроком у процесі створення сучасної системи військово-патріотичного виховання, затверджена наказом Міноборони № 554/нм від 14.08.2024.



“Затвердження Концепції – це лише перший крок у створення сучасної та ефективної системи військово-патріотичного виховання. На її базі буде створена низка нормативних документів, в тому числі і відповідна стратегія”, – розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.



Вона зазначила, що військово-патріотичне виховання має стати потужним інструментом мотивації військовослужбовців та тих, хто розглядає можливість долучитися до війська. Окрім того, реалізація концепції допоможе створити відповідну соціально-культурну інфраструктуру.



“Ми не маємо використовувати застарілі підходи. Навпаки, наш орієнтир – прогресивний досвід і створення дійсно робочої системи військово-патріотичного виховання”, – наголосила Калмикова.



Так, на міністерство покладаються питання розроблення керівних документів щодо впровадження в системі Міноборони стратегії військово-патріотичного виховання. Крім того, Міноборони відповідає за організацію програм військово-патріотичного виховання та здійснює контроль за їх виконанням органами військового управління.



Водночас військово-патріотичне виховання особового складу Збройних сил України здійснює Генеральний штаб ЗСУ. На нього покладається планування та організація занять з національно-патріотичної підготовки та заходів військово-патріотичного виховання, а також залучення особового складу до їх проведення, в тому числі з метою підвищення престижу військової служби.



Ознайомитися з концепцією можна за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України розробило Концепцію військово-патріотичного виховання в системі МОУ, яка має на меті суттєво вплинути на мотивацію військовослужбовців та потенційних рекрутів.Про це повідомляє пресслужба міністерства, пише LB.ua Нова Концепція, що стала першим кроком у процесі створення сучасної системи військово-патріотичного виховання, затверджена наказом Міноборони № 554/нм від 14.08.2024.“Затвердження Концепції – це лише перший крок у створення сучасної та ефективної системи військово-патріотичного виховання. На її базі буде створена низка нормативних документів, в тому числі і відповідна стратегія”, – розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.Вона зазначила, що військово-патріотичне виховання має стати потужним інструментом мотивації військовослужбовців та тих, хто розглядає можливість долучитися до війська. Окрім того, реалізація концепції допоможе створити відповідну соціально-культурну інфраструктуру.“Ми не маємо використовувати застарілі підходи. Навпаки, наш орієнтир – прогресивний досвід і створення дійсно робочої системи військово-патріотичного виховання”, – наголосила Калмикова.Так, на міністерство покладаються питання розроблення керівних документів щодо впровадження в системі Міноборони стратегії військово-патріотичного виховання. Крім того, Міноборони відповідає за організацію програм військово-патріотичного виховання та здійснює контроль за їх виконанням органами військового управління.Водночас військово-патріотичне виховання особового складу Збройних сил України здійснює Генеральний штаб ЗСУ. На нього покладається планування та організація занять з національно-патріотичної підготовки та заходів військово-патріотичного виховання, а також залучення особового складу до їх проведення, в тому числі з метою підвищення престижу військової служби.Ознайомитися з концепцією можна за посиланням

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