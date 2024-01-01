Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 23 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі 10-12°, вдень 23-25°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 10-12°, вдень 23-25°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.

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