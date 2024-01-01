Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 10-12°, вдень 23-25°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 10-12°, вдень 23-25°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.
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