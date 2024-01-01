Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 23 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень 23-25°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня
Сьогодні, 20:00
Міноборони затвердило Концепцію військово-патріотичного виховання
Сьогодні, 19:21
Ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна, але загроза зберігається, - ДПСУ
Сьогодні, 18:15
Вбивство Фаріон: поліція знайшла пістолет під час обшуків
Сьогодні, 17:51
14-річна волинянка опинилася на межі життя і смерті через важку інфекційну недугу
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 серпня
21 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 серпня
20 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 серпня
19 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 серпня
18 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Міноборони затвердило Концепцію військово-патріотичного виховання
Сьогодні, 19:21
 0
Ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна, але загроза зберігається, - ДПСУ
Сьогодні, 18:15
 0
Вбивство Фаріон: поліція знайшла пістолет під час обшуків
Сьогодні, 17:51
 0
14-річна волинянка опинилася на межі життя і смерті через важку інфекційну недугу
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8