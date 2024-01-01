Скільки коштують картопля, морква та цибуля на ринку у Луцьку

Скільки коштують картопля, морква та цибуля на ринку у Луцьку
Луцьк славиться своїми ринками, де завжди можна знайти свіжі та смачні продукти. Серед них особливо популярні нині картопля, морква та цибуля, які користуються великим попитом серед місцевих жителів.

Наприкінці літа ринок наповнений яскравими кольорами свіжих овочів, і саме зараз — найкращий час для покупки. Журналісти ВСН вирішили з’ясувати, скільки ж зараз коштують картопля, морква та цибуля на Завокзальному ринку та ринку «Пасаж».

У кінці серпня ціни на картоплю, моркву та цибулю, як правило, знижуються, що робить їх ще більш привабливими для споживачів. На ринках Луцька є великий вибір овочів від місцевих жителів. Картопля, привезена з найближчих сіл, вартує від 15 до 20 грн за кіло.

Морква, яскрава та соковита, ідеально підійде для салатів та супів. Її ціна від 20 грн за кілограм.

Цибуля надасть стравам особливого аромату та смаку. Вартує вона від 18 до 20 грн за кілограм.


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Теги: овочі, ціни
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