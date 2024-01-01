Помер Герой з Волині Роман Труш
Сьогодні, 21:37
22 серпня у госпіталі міста Вінниця від поранень помер воїн з Волині Роман Труш, 1992 року, мешканець Нововолинська.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Тіло захисника прибуде в п'ятницю, 23 серпня.
Про час та місце похоапння воїна повідомимо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Тіло захисника прибуде в п'ятницю, 23 серпня.
Про час та місце похоапння воїна повідомимо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Токарчук
Сьогодні, 22:08
Помер Герой з Волині Роман Труш
Сьогодні, 21:37
«Човен розстріляли, думав, потону»: тяжко поранений воїн з Луцька розповів, як 12 днів виживав на острівці
Сьогодні, 21:16
Скільки коштують картопля, морква та цибуля на ринку у Луцьку
Сьогодні, 20:35