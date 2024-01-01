Помер Герой з Волині Роман Труш

Роман Труш, 1992 року, мешканець Нововолинська.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



Тіло захисника прибуде в п'ятницю, 23 серпня.





Про час та місце похоапння воїна повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 серпня у госпіталі міста Вінниця від поранень помер воїн з Волині, 1992 року, мешканець Нововолинська.Про це повідомив міський голова НововолинськаТіло захисника прибуде в п'ятницю, 23 серпня.Про час та місце похоапння воїна повідомимо згодом.

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