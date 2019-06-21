На Волині до старовинної глиняної хати з'їжджаються, щоб пожити, як давні українці





До господині садиби Галини Мазур-Домарецької завітала знімальна група програми «Заїхали в гості» із телеканалу



В хаті легко дихається, глиною штукатурена, є туалет є душ, всі зручності... Все відтворено, але ліжка комфортні щоб спати», – розповідає господиня.



Зі слів жінки, довго думали, як назвати садибу, але зупинились на «Там, де добре».



Назва «Там, де добре». У нас є озеро Добре. Я зрозуміла, що наша природа – це не Дубаї навіть. А наш колорит! Коли в 6 ранку встати і почути сіпв пташок, вийти на кладку та озеро, подивитись ту воду, природу... Нам Бог полав це все, а вони на піску створюють собі рай. А в нас він є, на землі... Добре – до озера не прив'язується, а просто там, де добре», – сказала пані Галина.



Найголовнішою окрасою та гордістю садиби є піч.



До слова, страви, які готує власниця садиби, – давні, українські, але користуються популярністю і нині. Пані Галина вважає це через те, що вони – із печі.



«От рульку запекла. Подивіться. Її не запечеш так ні в духовці, ні в чому якщо в печі вона не промліє», – поділилась тонкощами приготування власниця екосадиби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширській громаді до екосадиби «Там, де добре» приїжджають гості, які хочуть пожити в умовах українського старовинного побуту, але із сучасними зручностями.До господині садибизавітала знімальна група програми «Заїхали в гості» із телеканалу «Конкурент TV» В хаті легко дихається, глиною штукатурена, є туалет є душ, всі зручності... Все відтворено, але ліжка комфортні щоб спати», – розповідає господиня.Зі слів жінки, довго думали, як назвати садибу, але зупинились на «Там, де добре».Назва «Там, де добре». У нас є озеро Добре. Я зрозуміла, що наша природа – це не Дубаї навіть. А наш колорит! Коли в 6 ранку встати і почути сіпв пташок, вийти на кладку та озеро, подивитись ту воду, природу... Нам Бог полав це все, а вони на піску створюють собі рай. А в нас він є, на землі... Добре – до озера не прив'язується, а просто там, де добре», – сказала пані Галина.Найголовнішою окрасою та гордістю садиби є піч.До слова, страви, які готує власниця садиби, – давні, українські, але користуються популярністю і нині. Пані Галина вважає це через те, що вони – із печі.«От рульку запекла. Подивіться. Її не запечеш так ні в духовці, ні в чому якщо в печі вона не промліє», – поділилась тонкощами приготування власниця екосадиби.

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