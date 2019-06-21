На Волині до старовинної глиняної хати з'їжджаються, щоб пожити, як давні українці
Сьогодні, 22:48
У Камінь-Каширській громаді до екосадиби «Там, де добре» приїжджають гості, які хочуть пожити в умовах українського старовинного побуту, але із сучасними зручностями.
До господині садиби Галини Мазур-Домарецької завітала знімальна група програми «Заїхали в гості» із телеканалу «Конкурент TV».
В хаті легко дихається, глиною штукатурена, є туалет є душ, всі зручності... Все відтворено, але ліжка комфортні щоб спати», – розповідає господиня.
Зі слів жінки, довго думали, як назвати садибу, але зупинились на «Там, де добре».
Назва «Там, де добре». У нас є озеро Добре. Я зрозуміла, що наша природа – це не Дубаї навіть. А наш колорит! Коли в 6 ранку встати і почути сіпв пташок, вийти на кладку та озеро, подивитись ту воду, природу... Нам Бог полав це все, а вони на піску створюють собі рай. А в нас він є, на землі... Добре – до озера не прив'язується, а просто там, де добре», – сказала пані Галина.
Найголовнішою окрасою та гордістю садиби є піч.
До слова, страви, які готує власниця садиби, – давні, українські, але користуються популярністю і нині. Пані Галина вважає це через те, що вони – із печі.
«От рульку запекла. Подивіться. Її не запечеш так ні в духовці, ні в чому якщо в печі вона не промліє», – поділилась тонкощами приготування власниця екосадиби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
До господині садиби Галини Мазур-Домарецької завітала знімальна група програми «Заїхали в гості» із телеканалу «Конкурент TV».
В хаті легко дихається, глиною штукатурена, є туалет є душ, всі зручності... Все відтворено, але ліжка комфортні щоб спати», – розповідає господиня.
Зі слів жінки, довго думали, як назвати садибу, але зупинились на «Там, де добре».
Назва «Там, де добре». У нас є озеро Добре. Я зрозуміла, що наша природа – це не Дубаї навіть. А наш колорит! Коли в 6 ранку встати і почути сіпв пташок, вийти на кладку та озеро, подивитись ту воду, природу... Нам Бог полав це все, а вони на піску створюють собі рай. А в нас він є, на землі... Добре – до озера не прив'язується, а просто там, де добре», – сказала пані Галина.
Найголовнішою окрасою та гордістю садиби є піч.
До слова, страви, які готує власниця садиби, – давні, українські, але користуються популярністю і нині. Пані Галина вважає це через те, що вони – із печі.
«От рульку запекла. Подивіться. Її не запечеш так ні в духовці, ні в чому якщо в печі вона не промліє», – поділилась тонкощами приготування власниця екосадиби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині до старовинної глиняної хати з'їжджаються, щоб пожити, як давні українці
Сьогодні, 22:48
На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Токарчук
Сьогодні, 22:08
Помер Герой з Волині Роман Труш
Сьогодні, 21:37
«Човен розстріляли, думав, потону»: тяжко поранений воїн з Луцька розповів, як 12 днів виживав на острівці
Сьогодні, 21:16
Скільки коштують картопля, морква та цибуля на ринку у Луцьку
Сьогодні, 20:35