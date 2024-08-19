На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Токарчук

Сергій Токарчук.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Лучанин Токарчук Сергій Васильович, 11.09.1986 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира І мотопіхотного відділення І мотопіхотного взводу І мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.



Молодший сержант Токарчук Сергій Васильович, загинув 19.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Залізне Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Токарчук Сергій Васильович, 11.09.1986 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира І мотопіхотного відділення І мотопіхотного взводу І мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.Молодший сержант Токарчук Сергій Васильович, загинув 19.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Залізне Донецької області.

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