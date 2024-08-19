На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Токарчук

На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Токарчук
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув лучанин Сергій Токарчук.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Токарчук Сергій Васильович, 11.09.1986 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира І мотопіхотного відділення І мотопіхотного взводу І мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Молодший сержант Токарчук Сергій Васильович, загинув 19.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Залізне Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині до старовинної глиняної хати з'їжджаються, щоб пожити, як давні українці
Сьогодні, 22:48
На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Токарчук
Сьогодні, 22:08
Помер Герой з Волині Роман Труш
Сьогодні, 21:37
«Човен розстріляли, думав, потону»: тяжко поранений воїн з Луцька розповів, як 12 днів виживав на острівці
Сьогодні, 21:16
Скільки коштують картопля, морква та цибуля на ринку у Луцьку
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Помер Герой з Волині Роман Труш Помер Герой з Волині Роман Труш
Сьогодні, 21:37
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Бідзюра На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Бідзюра
20 серпень, 22:46
У Курській області загинув Герой з Волині Богдан Гончар У Курській області загинув Герой з Волині Богдан Гончар
20 серпень, 20:38
У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла на Волині: подробиці У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла на Волині: подробиці
18 серпень, 21:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині до старовинної глиняної хати з'їжджаються, щоб пожити, як давні українці
Сьогодні, 22:48
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Токарчук
Сьогодні, 22:08
 0
Помер Герой з Волині Роман Труш
Сьогодні, 21:37
 0
«Човен розстріляли, думав, потону»: тяжко поранений воїн з Луцька розповів, як 12 днів виживав на острівці
Сьогодні, 21:16
 0
Скільки коштують картопля, морква та цибуля на ринку у Луцьку
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8