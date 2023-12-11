У терцентрі Луцька відкрили відділення денного перебування для людей з інвалідністю





Відділення, в першу чергу, працюватиме на потреби людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, розповіла Галина Шатецька.



Роботи із будівництва відділення розпочали ще в лютому 2022 року, але із початком повномасштабного вторгнення призупинили роботи. У серпні 20223 року роботи з будівництва відновили та завершили з рік.



З її слів, приміщення збудоване відповідно до державних будівельних норм, які вимагають додаткових критеріїв для маломобільних груп. Люди можуть перебувати в цьому відділенні 30 робочих днів в рік.



"Ті люди, які у візках, які проживають у віддалених населених пунктах, в нас є спеціалізований автомобіль, який на ранок буде привозити їх і на вечір доставляти їх за місцем проживання. Тут вони будуть забезпечуватись триразовим харчуванням", — каже Галина Шатецька.



У відділенні працюватиме психолог, фахівець із фізичної реабілітації, ерготерапевт, масажист. На сьогодні, каже Галина Шатецька, серед отримувачів соцпослуг терцентру 1 174 мають групу інвалідності, з них пересувається на кріслах колісних 61 людина.



Відділення денного перебування запрацює із 2 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 серпня у Луцьку відкрили відділення денного перебування територіального центру соціального обслуговування Луцької міської територіальної громади для людей похилого віку та людей з інвалідністю.Відділення, в першу чергу, працюватиме на потреби людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, розповіла Суспільному директорка терцентруРоботи із будівництва відділення розпочали ще в лютому 2022 року, але із початком повномасштабного вторгнення призупинили роботи. У серпні 20223 року роботи з будівництва відновили та завершили з рік.З її слів, приміщення збудоване відповідно до державних будівельних норм, які вимагають додаткових критеріїв для маломобільних груп. Люди можуть перебувати в цьому відділенні 30 робочих днів в рік."Ті люди, які у візках, які проживають у віддалених населених пунктах, в нас є спеціалізований автомобіль, який на ранок буде привозити їх і на вечір доставляти їх за місцем проживання. Тут вони будуть забезпечуватись триразовим харчуванням", — каже Галина Шатецька.У відділенні працюватиме психолог, фахівець із фізичної реабілітації, ерготерапевт, масажист. На сьогодні, каже Галина Шатецька, серед отримувачів соцпослуг терцентру 1 174 мають групу інвалідності, з них пересувається на кріслах колісних 61 людина.Відділення денного перебування запрацює із 2 вересня.

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