У терцентрі Луцька відкрили відділення денного перебування для людей з інвалідністю

У терцентрі Луцька відкрили відділення денного перебування для людей з інвалідністю
22 серпня у Луцьку відкрили відділення денного перебування територіального центру соціального обслуговування Луцької міської територіальної громади для людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Відділення, в першу чергу, працюватиме на потреби людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, розповіла Суспільному директорка терцентру Галина Шатецька.

Роботи із будівництва відділення розпочали ще в лютому 2022 року, але із початком повномасштабного вторгнення призупинили роботи. У серпні 20223 року роботи з будівництва відновили та завершили з рік.

З її слів, приміщення збудоване відповідно до державних будівельних норм, які вимагають додаткових критеріїв для маломобільних груп. Люди можуть перебувати в цьому відділенні 30 робочих днів в рік.

"Ті люди, які у візках, які проживають у віддалених населених пунктах, в нас є спеціалізований автомобіль, який на ранок буде привозити їх і на вечір доставляти їх за місцем проживання. Тут вони будуть забезпечуватись триразовим харчуванням", — каже Галина Шатецька.

У відділенні працюватиме психолог, фахівець із фізичної реабілітації, ерготерапевт, масажист. На сьогодні, каже Галина Шатецька, серед отримувачів соцпослуг терцентру 1 174 мають групу інвалідності, з них пересувається на кріслах колісних 61 людина.

Відділення денного перебування запрацює із 2 вересня.

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Теги: інвалідність, доступність, денне перебування
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