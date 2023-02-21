Знову до школи: поради, як емоційно підготувати дитину до навчання





Видання Pediatrics of Florence дало поради, як краще підготувати дитину до нового навчального року, передає



Сон



Батьки завжди хочуть знати конкретну цифру, скільки повинна спати їхня дитина. І не має значення це немовля, дитина шкільного віку чи підліток. Тривалість сну змінюється залежно від віку дитини. Дітям початкової школи потрібно близько 10-12 годин сну, а учням середньої та старшої школи зазвичай необхідно 9-10 годин. Регулярний розпорядок дня допоможе дітям відчувати себе спокійно і комфортно. Для малюків корисно мати сталі процедури перед сном, такі як читання книги або чищення зубів. Спробуйте налаштувати дитячий сон, відштовхуйтеся від часу, коли дитина має прокидатися. Коригування сну на 15-30 хвилин щодня може полегшити цей процес.



Ліки



Якщо у вашої дитини є такі захворювання, як діабет, астма, алергія чи СДУГ і вона приймає ліки у школі, переконайтеся, що вони у неї є. Перевірте їхні терміни придатності та за необхідності замініть. Також переконайтеся, щоб усі необхідні для школи медичні форми були заповнені вашим лікарем і передані шкільній медсестрі.



Руханка



Багато дітей люблять прогулювати чи уникати уроків фізкультури. Хоча вони дійсно важливі для здорового розвитку дитини. Крім того, шкільна фізкультура може зацікавити школяра у конкретному виді спорту. Це може стати початком великого спортивного шляху чи просто привчити дитину до здорового способу життя. Отже, не треба нехтувати цими уроками, а можна поступово вдома починати робити руханку, щоб дитина звикла до активності.



Щеплення



Переконайтеся, що щеплення вашої дитини актуальні. У переповнених класах хвороби швидко поширюватися, а вакцинація - безпечний та ефективний спосіб запобігання цьому.



Стрес



Кажуть, що перший день у початковій школі більш травматичний для батьків, ніж для дитини. Хоча, у дітей може підвищитися рівень кортизолу, гормону стресу, за шість місяців до початку навчання. Потім його рівень значно зростає, коли починається школа і він може залишатися підвищеним ще шість місяців. Школа - це інколи стрес і це нормально. Однак, якщо ваша дитина має надмірно стурбований чи напружений вигляд, доцільно звернутися до лікаря за консультацією.



Попередні результати



Дитина може мати труднощі у навчанні, в цьому немає нічого страшного. Задача батьків допомогти дитині підтягнути знання, але без тиску. Не треба змушувати дитину робити щось через силу. Важливо спиратися на внутрішню мотивацію дитини. Замість того, щоб спонукати до навчання грошовим шантажем, наприклад, «Я дам тобі 100 грн за кожні «12 балів»», кажіть дітям, як ви ними пишаєтесь і любите.



Дотримуючись цих порад ви полегшите і собі, і дитині перехід у новий навчальний рік.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для багатьох дітей, це складний період. Хтось переходить на новий рівень навчання, змінює школу або знайомиться з новими вчителями та однокласниками. Діти можуть відчувати тривогу щодо академічних вимог, можливих труднощів у навчанні, а також адаптації до нових соціальних умов.Видання Pediatrics of Florence дало поради, як краще підготувати дитину до нового навчального року, передає ТСН Батьки завжди хочуть знати конкретну цифру, скільки повинна спати їхня дитина. І не має значення це немовля, дитина шкільного віку чи підліток. Тривалість сну змінюється залежно від віку дитини. Дітям початкової школи потрібно близько 10-12 годин сну, а учням середньої та старшої школи зазвичай необхідно 9-10 годин. Регулярний розпорядок дня допоможе дітям відчувати себе спокійно і комфортно. Для малюків корисно мати сталі процедури перед сном, такі як читання книги або чищення зубів. Спробуйте налаштувати дитячий сон, відштовхуйтеся від часу, коли дитина має прокидатися. Коригування сну на 15-30 хвилин щодня може полегшити цей процес.Якщо у вашої дитини є такі захворювання, як діабет, астма, алергія чи СДУГ і вона приймає ліки у школі, переконайтеся, що вони у неї є. Перевірте їхні терміни придатності та за необхідності замініть. Також переконайтеся, щоб усі необхідні для школи медичні форми були заповнені вашим лікарем і передані шкільній медсестрі.Багато дітей люблять прогулювати чи уникати уроків фізкультури. Хоча вони дійсно важливі для здорового розвитку дитини. Крім того, шкільна фізкультура може зацікавити школяра у конкретному виді спорту. Це може стати початком великого спортивного шляху чи просто привчити дитину до здорового способу життя. Отже, не треба нехтувати цими уроками, а можна поступово вдома починати робити руханку, щоб дитина звикла до активності.Переконайтеся, що щеплення вашої дитини актуальні. У переповнених класах хвороби швидко поширюватися, а вакцинація - безпечний та ефективний спосіб запобігання цьому.Кажуть, що перший день у початковій школі більш травматичний для батьків, ніж для дитини. Хоча, у дітей може підвищитися рівень кортизолу, гормону стресу, за шість місяців до початку навчання. Потім його рівень значно зростає, коли починається школа і він може залишатися підвищеним ще шість місяців. Школа - це інколи стрес і це нормально. Однак, якщо ваша дитина має надмірно стурбований чи напружений вигляд, доцільно звернутися до лікаря за консультацією.Дитина може мати труднощі у навчанні, в цьому немає нічого страшного. Задача батьків допомогти дитині підтягнути знання, але без тиску. Не треба змушувати дитину робити щось через силу. Важливо спиратися на внутрішню мотивацію дитини. Замість того, щоб спонукати до навчання грошовим шантажем, наприклад, «Я дам тобі 100 грн за кожні «12 балів»», кажіть дітям, як ви ними пишаєтесь і любите.Дотримуючись цих порад ви полегшите і собі, і дитині перехід у новий навчальний рік.

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