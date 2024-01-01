Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 23-24 серпня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 23-24 серпня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23-24 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

В п'ятницю і суботу, 23 та 24 серпня, геомагнітна активність підвищиться до К-індексу 5 (червоний рівень) – відчутної магнітної бурі.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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