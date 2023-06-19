Лучанка проїхала 160 км на Світязь велосипедом

Вікторія Струсь вирішила дістатися до курортного серця Волині не найлегшим способом – на велосипеді.



Про це вона розповіла у своїх соціальних мережах, передає



Дорогу розпочала ще вдосвіта навіть попри те, що ввечері минулого дня себе почувала зле та мала підвищену температуру. Але не здалась і таки вирушила у нелегку мандрівку.



«По відчуттях – класно. Цілий день сонце і 30 градусів... Якось буде. Проїхали Луцька, нам просто прямо. Дуже багато прямо», – розповіла мандрівниця.



Через певний час дівчина вже почала скаржитися на біль у сідницях та колінах. На 40-му кілометрі у неї закінчилась вода, тому робила перерву на АЗС. Разом з тим і змінила свого залізного коня. З новим, зі слів Вікторії, набагато легше їхати. Крім води, вона ще перекусила і знову рушила підкорювати цей шлях.



Згодом ноги та руки теж дали про себе знати й велосипедистка зупинилася та зробили невелику розминку.



«Чесно, я вже готова поїхати з Ковеля маршруткою (усміхається, – ред.)», – каже у відео Вікторія.



Далі – знову зупинка на АЗС, відпочинок та кілометри доріг, які ніяк не закінчувалися. «Серед усіх моїх ідей – ця була не з найкращих», – усміхаючись каже Вікторія.



Але дістатися до озера вона таки змогла й додала: не шкодує про таку подорож і дуже щаслива, що змогла подолати ці кілометри.

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