Перші в Україні: у Луцьку запрацювала комунальна сонячна електростанція

Віктор Гуменюк розповів про впровадження розподіленої генерації в Луцькій громаді. Завдяки встановленню на території підприємства чотирьох сонячних електростанцій вдасться забезпечити безперебійну роботу «Луцькводоканалу» в умовах війни, а також покрити частину потреб в електриці та в недалекому майбутньому заробляти гроші.



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В четвер, 22 серпня, у Луцьку представники Асоціація Міст України та керівники десяти найбільших водоканалів України запозичували досвід у КП «Луцькводоканал», на базі якого вдалося реалізувати проєкт власної генерації шляхом встановлення чотирьох модульних фотоелектричних станцій загальною потужністю 0,6 МВт за принципом Net Billing.



Як розповів Віктор Гуменюк, вартість проєкта становить 540 тис. євро, які в кредит на п’ять років виділило АТ «Укрексімбанк» за програмою здешевлення «5-7-9». За підрахунками через 4,5 року підприємство зможе повністю погасити кредит й почне заробляти кошти, за рахунок яких можна буде покращити якість послуг чи навіть зменшити тарифи.

«Для нашого підприємства чотири модульні фотоелектричні станції здатні покрити приблизно 30% відсотків потреб в електроенергії на рік, а після самоокупності приноситимуть прибуток. Тому ми зможемо зменшувати споживання електроенергії, не погіршуючи якість послуг. До речі, зекономлених коштів вистачатиме на погашення кредиту», – пояснив очільник «Луцьводоканалу».



Сонячні станції розмістили на водоочисних спорудах, що забезпечують водою 70% міста. Вони є енергоефективними. У години максимальної генерації водоканал буде повністю забезпечений потужністю станції, а надлишок піде в мережу. В разі блекаута панелі підтримуватимуть генератори.



Віктор Гуменюк зауважив, що завдяки підтримці міської влади фактично за чотири місяці вдалося реалізувати цей масштабний проєкт. Така співпраця є прикладом для багатьох колег, як швидко треба працювати в нинішній час.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час регіонального форуму «Власна енергія громад. Зелена трансформація регіону» очільник «Луцькводоканалу»розповів про впровадження розподіленої генерації в Луцькій громаді. Завдяки встановленню на території підприємства чотирьох сонячних електростанцій вдасться забезпечити безперебійну роботу «Луцькводоканалу» в умовах війни, а також покрити частину потреб в електриці та в недалекому майбутньому заробляти гроші.Про це інформує ВСН В четвер, 22 серпня, у Луцьку представники Асоціація Міст України та керівники десяти найбільших водоканалів України запозичували досвід у КП «Луцькводоканал», на базі якого вдалося реалізувати проєкт власної генерації шляхом встановлення чотирьох модульних фотоелектричних станцій загальною потужністю 0,6 МВт за принципом Net Billing.Як розповів Віктор Гуменюк, вартість проєкта становить 540 тис. євро, які в кредит на п’ять років виділило АТ «Укрексімбанк» за програмою здешевлення «5-7-9». За підрахунками через 4,5 року підприємство зможе повністю погасити кредит й почне заробляти кошти, за рахунок яких можна буде покращити якість послуг чи навіть зменшити тарифи.«Для нашого підприємства чотири модульні фотоелектричні станції здатні покрити приблизно 30% відсотків потреб в електроенергії на рік, а після самоокупності приноситимуть прибуток. Тому ми зможемо зменшувати споживання електроенергії, не погіршуючи якість послуг. До речі, зекономлених коштів вистачатиме на погашення кредиту», – пояснив очільник «Луцьводоканалу».Сонячні станції розмістили на водоочисних спорудах, що забезпечують водою 70% міста. Вони є енергоефективними. У години максимальної генерації водоканал буде повністю забезпечений потужністю станції, а надлишок піде в мережу. В разі блекаута панелі підтримуватимуть генератори.Віктор Гуменюк зауважив, що завдяки підтримці міської влади фактично за чотири місяці вдалося реалізувати цей масштабний проєкт. Така співпраця є прикладом для багатьох колег, як швидко треба працювати в нинішній час.

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