Прем'єр-міністр Індії Моді, який раніше обіймався з путіним, прибув до України

Нарендра Моді прибув до України з офіційним візитом. Це перший візит індійського прем'єр-міністра до України із часу здобуття країною незалежності в 1991 році.



Про це пише Times of India, повідомляє



Індійський політик прибув до Києва уранці 23 серпня. Очікується, що він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляли раніше ЗМІ, Нарендра Моді планує «поділитися думками» щодо припинення російсько-української війни.



Раніше прем’єр-міністр Індії виключив роль посередництва в питанні припинення війни росії проти України. А втім, офіційне Нью-Делі погодилося передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським та главою рф володимиром путіним.



Поїздка Нарендри Моді до України відбувається через кілька тижнів після того, як індійський прем’єр відвідав росію. Такий візит викликав роздратування у Вашингтоні, а Зеленський розкритикував главу уряду Індії.



Візит Моді до путіна



На початку липня Моді вперше за 5 років приїхав до росії. Тоді він оглянув підмосковну резиденцію російського лідера володимира путіна, а під час зустрічі глава рф обійняв індійського лідера та привітав його як «любого друга», цитували кремлівські ЗМІ.



Зеленський розкритикував Моді за зустріч із путіним, яка збіглася з днем масованого ракетного обстрілу рф по Україні, коли під ударом, зокрема, опинилася дитяча лікарня «Охматдит». На думку українського президента, «бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день, — це величезне розчарування».



Цьогоріч під час візиту до Італії, де відбувався саміт країн «Великої сімки», Зеленський уже бачився із прем’єром Моді. Тоді він привітав його з перемогою на виборах, а також обговорив розвиток двосторонніх відносин.



Ще раніше, у 2023 році, президент України та прем’єр Індії також зустрічалися на полях саміту G7 у Японії. Під час тієї зустрічі Зеленський подякував йому за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та за гуманітарну допомогу.



Також він розповів Моді про українську «формулу миру» й запросив Індію приєднатися до реалізації цієї ініціативи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Індіїприбув до України з офіційним візитом. Це перший візит індійського прем'єр-міністра до України із часу здобуття країною незалежності в 1991 році.Про це пише Times of India, повідомляє Громадське Індійський політик прибув до Києва уранці 23 серпня. Очікується, що він зустрінеться із президентом України. Як повідомляли раніше ЗМІ, Нарендра Моді планує «поділитися думками» щодо припинення російсько-української війни.Раніше прем’єр-міністр Індії виключив роль посередництва в питанні припинення війни росії проти України. А втім, офіційне Нью-Делі погодилося передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським та главою рф володимиром путіним.Поїздка Нарендри Моді до України відбувається через кілька тижнів після того, як індійський прем’єр відвідав росію. Такий візит викликав роздратування у Вашингтоні, а Зеленський розкритикував главу уряду Індії.На початку липня Моді вперше за 5 років приїхав до росії. Тоді він оглянув підмосковну резиденцію російського лідера володимира путіна, а під час зустрічі глава рф обійняв індійського лідера та привітав його як «любого друга», цитували кремлівські ЗМІ.Зеленський розкритикував Моді за зустріч із путіним, яка збіглася з днем масованого ракетного обстрілу рф по Україні, коли під ударом, зокрема, опинилася дитяча лікарня «Охматдит». На думку українського президента, «бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день, — це величезне розчарування».Цьогоріч під час візиту до Італії, де відбувався саміт країн «Великої сімки», Зеленський уже бачився із прем’єром Моді. Тоді він привітав його з перемогою на виборах, а також обговорив розвиток двосторонніх відносин.Ще раніше, у 2023 році, президент України та прем’єр Індії також зустрічалися на полях саміту G7 у Японії. Під час тієї зустрічі Зеленський подякував йому за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та за гуманітарну допомогу.Також він розповів Моді про українську «формулу миру» й запросив Індію приєднатися до реалізації цієї ініціативи.

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