Нічна атака росії: ППО збила 14 російських дронів





Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.



"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", - йдеться в повідомленні.



Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 23 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків – Єйськ, Курськ – РФ).Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ."В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", - йдеться в повідомленні.Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

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