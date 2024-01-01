Нічна атака росії: ППО збила 14 російських дронів
Сьогодні, 09:01
У ніч на 23 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків – Єйськ, Курськ – РФ).
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", - йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", - йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нічна атака росії: ППО збила 14 російських дронів
Сьогодні, 09:01
Лучанка проїхала 160 км на Світязь велосипедом
Сьогодні, 07:15