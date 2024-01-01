Нічна атака росії: ППО збила 14 російських дронів

Нічна атака росії: ППО збила 14 російських дронів
У ніч на 23 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків – Єйськ, Курськ – РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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