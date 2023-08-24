Спогади про перші мітинги за незалежну Україну 35 років тому у Луцьку

Мітинг на Театральному майдані у Луцьку, 90-ті роки XX століття. Віктор Чухрай

Віктор Федосюк та Геннадій Кожевніков вішають український прапор над Луцькою міською радою, 15 липня 1990 року. Михайло Тиский

Перший мітинг на Замковій площі у Луцьку, 23 липня 1989 року. Віктор Чухрай

Олександр Гудима. Суспільне Луцьк

Табличка про установчу конференцію Народного Руху України на стіні обласного театру ляльок у Луцьку. Суспільне Луцьк

Олександр Кравчук. Суспільне Луцьк

Віктор Федосюк. Суспільне Луцьк

Мітинг на Замковій площі у Луцьку, 23 липня 1989 року. Віктор Чухрай

Михайло Тиский. Суспільне Луцьк

Учасник зібрань за незалежну Україну та учасник АТО Ігор Семенюк. Суспільне Луцьк

Український прапор над Луцьким замком, серпень 2024 року. Суспільне Луцьк

Історик та учасник перших зібрань за незалежну Україну у 90-ті роки XX століття Михайло Тиский. Суспільне Луцьк

Геннадій Кожевніков показує стіну на Замковій площі у Луцьку, біля якої 23 липня 1989 року відбувся перший мітинг. Суспільне Луцьк