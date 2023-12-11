На Волині чоловік впав у підвал будинку з двометрової висоти і травмувався





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, які спустилися до потерпілого та на медичних ношах транспортували на поверхню, де передали працівникам екстреної медичної служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 серпня, о 7:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Низкиничі Володимирського району чоловік 1969 р.н. впав у підвал приватного житлового будинку з двометрової висоти і травмувався.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, які спустилися до потерпілого та на медичних ношах транспортували на поверхню, де передали працівникам екстреної медичної служби.

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