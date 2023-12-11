На Волині чоловік впав у підвал будинку з двометрової висоти і травмувався

На Волині чоловік впав у підвал будинку з двометрової висоти і травмувався
Сьогодні, 23 серпня, о 7:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Низкиничі Володимирського району чоловік 1969 р.н. впав у підвал приватного житлового будинку з двометрової висоти і травмувався.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, які спустилися до потерпілого та на медичних ношах транспортували на поверхню, де передали працівникам екстреної медичної служби.

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Теги: Волинь, чоловік, підвал, будинок, рятувальники
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