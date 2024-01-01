FORTA об'єднує зусилля з постачальниками, щоб допомогти безпритульним тваринам

FORTA об'єднує зусилля з постачальниками, щоб допомогти безпритульним тваринам
17 серпня світ відзначав Всесвітній день безпритульних тварин – важливу дату, яка нагадує нам про тих, хто потребує нашої уваги та підтримки. У цей день гастромаркет FORTA разом зі своїми партнерами взяли участь у благодійній ініціативі для допомоги тваринам, які знайшли тимчасовий притулок у зоозахисних організаціях.

"Ми, як компанія, яка турбується про наше спільне майбутнє, зв'язалися з постачальниками кормів для тварин, що представлені у нашому маркеті. Завдяки їхній небайдужості та готовності допомогти, ми змогли зібрати необхідні продукти для підтримки тих, хто потребує цього найбільше. Зокрема, корм було передано у два притулки для тварин, що розташовані у Луцьку та Стрию – містах, де також працюють наші магазини" - кажуть представники гастромаркету.

Особливу подяку висловлюють своїм партнерам:

Компанія Kormotech – найбільший український виробник їжі для котів і собак, відомий своїми брендами Optimeal та Club 4 Paws. Завдяки їхній смачній та корисній підтримці, тварини отримали все необхідне для здорового та щасливого життя. Ваша допомога неоціненна!

Торгова марка Пан Кіт – ще один важливий партнер у нашій ініціативі, який підтримав нас на шляху до добрих справ.

Разом ми робимо світ кращим, піклуючись про тих, хто не може подбати про себе сам. Дякуємо всім, хто долучився до нашої ініціативи, і продовжуємо працювати над тим, щоб допомога приходила туди, де вона найбільше потрібна.
FORTA об'єднує зусилля з постачальниками, щоб допомогти безпритульним тваринам

FORTA об'єднує зусилля з постачальниками, щоб допомогти безпритульним тваринам
FORTA об'єднує зусилля з постачальниками, щоб допомогти безпритульним тваринам


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: благодійність, Форта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
FORTA об'єднує зусилля з постачальниками, щоб допомогти безпритульним тваринам
Сьогодні, 11:19
Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 23 серпня
Сьогодні, 11:08
На Волині чоловік впав у підвал будинку з двометрової висоти і травмувався
Сьогодні, 10:33
Спогади про перші мітинги за незалежну Україну 35 років тому у Луцьку
Сьогодні, 10:05
Прем'єр-міністр Індії Моді, який раніше обіймався з путіним, прибув до України
Сьогодні, 09:42
Схожі новини
Азовці отримають 2 MINI SHARK для артилерійської аеророзвідки Азовці отримають 2 MINI SHARK для артилерійської аеророзвідки
30 липень, 17:04
На фестивалі у Луцьку збирають гроші для воїнів-музикантів. ВІДЕО На фестивалі у Луцьку збирають гроші для воїнів-музикантів. ВІДЕО
19 липень, 05:28
У місті на Волині знову запрацювала благодійна їдальня У місті на Волині знову запрацювала благодійна їдальня
07 травень, 20:41
На «вербному» ярмарку у луцькому соборі збиратимуть гроші для батальйону «Любарт» На «вербному» ярмарку у луцькому соборі збиратимуть гроші для батальйону «Любарт»
26 квітень, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
FORTA об'єднує зусилля з постачальниками, щоб допомогти безпритульним тваринам
Сьогодні, 11:19
 0
Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 23 серпня
Сьогодні, 11:08
 0
На Волині чоловік впав у підвал будинку з двометрової висоти і травмувався
Сьогодні, 10:33
 0
Спогади про перші мітинги за незалежну Україну 35 років тому у Луцьку
Сьогодні, 10:05
 0
Прем'єр-міністр Індії Моді, який раніше обіймався з путіним, прибув до України
Сьогодні, 09:42
 0
Медіа
відео
1/8