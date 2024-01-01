FORTA об'єднує зусилля з постачальниками, щоб допомогти безпритульним тваринам

17 серпня світ відзначав Всесвітній день безпритульних тварин – важливу дату, яка нагадує нам про тих, хто потребує нашої уваги та підтримки. У цей деньразом зі своїми партнерами взяли участь у благодійній ініціативі для допомоги тваринам, які знайшли тимчасовий притулок у зоозахисних організаціях."Ми, як компанія, яка турбується про наше спільне майбутнє, зв'язалися з постачальниками кормів для тварин, що представлені у нашому маркеті. Завдяки їхній небайдужості та готовності допомогти, ми змогли зібрати необхідні продукти для підтримки тих, хто потребує цього найбільше. Зокрема, корм було передано у два притулки для тварин, що розташовані у Луцьку та Стрию – містах, де також працюють наші магазини" - кажуть представники гастромаркету.Особливу подяку висловлюють своїм партнерам:– найбільший український виробник їжі для котів і собак, відомий своїми брендами Optimeal та Club 4 Paws. Завдяки їхній смачній та корисній підтримці, тварини отримали все необхідне для здорового та щасливого життя. Ваша допомога неоціненна!– ще один важливий партнер у нашій ініціативі, який підтримав нас на шляху до добрих справ.Разом ми робимо світ кращим, піклуючись про тих, хто не може подбати про себе сам. Дякуємо всім, хто долучився до нашої ініціативи, і продовжуємо працювати над тим, щоб допомога приходила туди, де вона найбільше потрібна.