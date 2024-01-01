На Волині автівка зіткнулася з мотоциклом: є постраждалі





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 23 серпня, на вулиці Гетьмана Мазепи.



45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Peugeot, зіткнувся із мотоциклом Geon під керуванням 25-річного рожищанина.



Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Водій автомобіля тверезий. Транспортні засоби поліцейські вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.

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