На Волині автівка зіткнулася з мотоциклом: є постраждалі

На Волині автівка зіткнулася з мотоциклом: є постраждалі
У Рожищах автівка зіткнулася з мотоциклом, є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 23 серпня, на вулиці Гетьмана Мазепи.

45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Peugeot, зіткнувся із мотоциклом Geon під керуванням 25-річного рожищанина.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Водій автомобіля тверезий. Транспортні засоби поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикл
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