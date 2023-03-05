У Луцьку відбудеться турнір з ММА памʼяті Героя Андрія Романова
Сьогодні, 11:34
25 серпня у Луцьку відбудеться благодійний турнір з ММА в честь пам'яті загиблого Героя, командира добровольчого розвідувального батальйону "Сонечко" Андрія Романова з позивним Тренер.
Захід відбудеться о 18:00 у «Центральному парку» (вхід від головного корпусу ВНУ).
"Запрошуємо вас на турнір зі змішаних єдиноборств MMA ім. Андрія Романова. Захід присвячений пам’яті загиблого героя Андрія Тренера Романова та збору коштів для його побратимів з підрозділу „Сонечко”. Приходьте віддати шану Герою, чий подвиг завжди залишатиметься в наших серцях. Разом ми підтримуємо тих, хто продовжує захищати нашу країну. Ваша підтримка - це наш спільний крок до миру та гідності", - повідомляють організатори.
Додаткова інформація:
Очікувана кількість учасників: 32 (16 поєдинків).
Благодійна мета заходу: збір коштів для ДРБ “СОНЕЧКО”.
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Захід відбудеться о 18:00 у «Центральному парку» (вхід від головного корпусу ВНУ).
"Запрошуємо вас на турнір зі змішаних єдиноборств MMA ім. Андрія Романова. Захід присвячений пам’яті загиблого героя Андрія Тренера Романова та збору коштів для його побратимів з підрозділу „Сонечко”. Приходьте віддати шану Герою, чий подвиг завжди залишатиметься в наших серцях. Разом ми підтримуємо тих, хто продовжує захищати нашу країну. Ваша підтримка - це наш спільний крок до миру та гідності", - повідомляють організатори.
Додаткова інформація:
Очікувана кількість учасників: 32 (16 поєдинків).
Благодійна мета заходу: збір коштів для ДРБ “СОНЕЧКО”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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