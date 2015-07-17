У Луцьку вимагають заборонити гучні фестивалі на період воєнного стану





Автор петиції - Максим Кузьменко, він зазначає, що у день проведення одного із фестивалів до Луцька вранці привезли полеглого захисника, а вже ввечері люди під гучну музику розважалися у Луцькому замку, передає



«Сьогоднішній випадок став тому яскравим прикладом (18.08.2024 р.): з самого ранку везли полеглого Героя, гуділи автомобілі й можна було почути за пару кілометрів це, а вже увечері з Луцького замку грала на ціле місто голосно музика з Фудфесту, де люди танцюють й веселяться. Вимагаю заборону на проведення подібних фестів під час воєнного стану», — йдеться в петиції.



Станом на 14:00 годину 22 серпня петицію підписали 63 особи із 300 необхідних для розгляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 серпня на сайті E-Dem з’явилася петиція з проханням заборонити проведення гучних фестивалів у Луцьку під час дії воєнного стану.Автор петиції -, він зазначає, що у день проведення одного із фестивалів до Луцька вранці привезли полеглого захисника, а вже ввечері люди під гучну музику розважалися у Луцькому замку, передає ВСН «Сьогоднішній випадок став тому яскравим прикладом (18.08.2024 р.): з самого ранку везли полеглого Героя, гуділи автомобілі й можна було почути за пару кілометрів це, а вже увечері з Луцького замку грала на ціле місто голосно музика з Фудфесту, де люди танцюють й веселяться. Вимагаю заборону на проведення подібних фестів під час воєнного стану», — йдеться в петиції.Станом на 14:00 годину 22 серпня петицію підписали 63 особи із 300 необхідних для розгляду.

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