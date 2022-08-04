14-річна волинянка опинилася на межі життя і смерті через важку інфекційну недугу





Про це



Розпочалася хвороба після купання у місцевій водоймі.



«Разом зі старшим братом Софія ходила купатися на канал у селі, інколи й по декілька разів на день», - розповідає мама Софії, Людмила Петрівна. «22 липня ввечері у доньки піднялася висока температура, потім з’явилися симптоми кишкової інфекції. Стан доньки стрімко погіршувався, її госпіталізували одразу в реанімацію Любешівської багатопрофільної лікарні. Проте лікування не допомагало і далі нас терміново доправили до Луцька автівкою екстреної медичної допомоги».



Два тижні за життя Софії боролися у реанімації, тиждень її життя підтримував апарат штучної вентиляції легень. Завідувач реанімаційного відділення Юрій Радчук пригадує, що дівчина поступила у вкрай важкому стані інфекційно-токсичного шоку. Інфекція уразила нирки, серце, легені, нервову систему дівчини. Після поліпшення стану Софія продовжила лікуватися у діагностичному відділенні з дитячими інфекційними ліжками. Окрім подолання наслідків лептоспірозу, дівчина займалася з реабілітологом: вчилася сідати, їсти, ходити, говорити.



Лептоспіроз – особливо небезпечне інфекційне захворювання. Бактерія Leptospira потрапляє у воду з сечею інфікованих тварин: переважно гризунів, а також худоби, собак, диких тварин. Від людини до людини лептоспіроз не передається. Інфікується людина здебільшого через тріщини, порізи на шкірі.



Юлія Ступінь, лікарка-педіатриня та дитяча інфекціоністка, яка займалася лікуванням Софії, наголошує: «Окрім гарячки та кишкових розладів, специфічним симптомом лептоспірозу є біль у м’язах, особливо литкових. Також застерігаю усіх від купання в водоймах зі стоячою водою – у спеку це особливо небезпечно. Варто знати, що інфекція може потрапити в організм і через слизові оболонки. У запобіганні лептоспірозу важливою є дератизація підвалів, укриттів, адже під час повномасштабної війни ми змушені проводити там час. Якщо у підвалах чи погребах зберігаються овочі, гризуни не мають із ними контактувати».



Олена Костюк, завідувачка діагностичного відділення з дитячими інфекційними ліжками розповідає, що за два роки роботи відділення Софія – перша пацієнтка з лептоспірозом. «Важкий стан дитини потребував мультидисциплінарного підходу у лікуванні, тому злагодженість у роботі відділень анестезіології та інтенсивної терапії, діагностичного з дитячими інфекційними ліжками та різнопрофільних спеціалістів дала такий позитивний результат».

Мама Софії, Людмила Петрівна, дякує лікарям Волинської обласної дитячої клінічної лікарні за порятунок життя доньки. А також застерігає усіх бути обережними, адже до її захворювання про лептоспіроз сім’я нічого не знала.



Перед випискою Софія з мамою зробили фото на пам'ять: із лікарками діагностичного відділення та колективом відділення реанімації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні 14-річна Софія із села Бірки Камінь-Каширського району усміхається і готується до виписки після майже місяця лікування у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні. На межі життя і смерті вона опинилася через важку інфекційну недугу — лептоспіроз.Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.Розпочалася хвороба після купання у місцевій водоймі.«Разом зі старшим братом Софія ходила купатися на канал у селі, інколи й по декілька разів на день», - розповідає мама Софії, Людмила Петрівна. «22 липня ввечері у доньки піднялася висока температура, потім з’явилися симптоми кишкової інфекції. Стан доньки стрімко погіршувався, її госпіталізували одразу в реанімацію Любешівської багатопрофільної лікарні. Проте лікування не допомагало і далі нас терміново доправили до Луцька автівкою екстреної медичної допомоги».Два тижні за життя Софії боролися у реанімації, тиждень її життя підтримував апарат штучної вентиляції легень. Завідувач реанімаційного відділення Юрій Радчук пригадує, що дівчина поступила у вкрай важкому стані інфекційно-токсичного шоку. Інфекція уразила нирки, серце, легені, нервову систему дівчини. Після поліпшення стану Софія продовжила лікуватися у діагностичному відділенні з дитячими інфекційними ліжками. Окрім подолання наслідків лептоспірозу, дівчина займалася з реабілітологом: вчилася сідати, їсти, ходити, говорити.Лептоспіроз – особливо небезпечне інфекційне захворювання. Бактерія Leptospira потрапляє у воду з сечею інфікованих тварин: переважно гризунів, а також худоби, собак, диких тварин. Від людини до людини лептоспіроз не передається. Інфікується людина здебільшого через тріщини, порізи на шкірі., лікарка-педіатриня та дитяча інфекціоністка, яка займалася лікуванням Софії, наголошує: «Окрім гарячки та кишкових розладів, специфічним симптомом лептоспірозу є біль у м’язах, особливо литкових. Також застерігаю усіх від купання в водоймах зі стоячою водою – у спеку це особливо небезпечно. Варто знати, що інфекція може потрапити в організм і через слизові оболонки. У запобіганні лептоспірозу важливою є дератизація підвалів, укриттів, адже під час повномасштабної війни ми змушені проводити там час. Якщо у підвалах чи погребах зберігаються овочі, гризуни не мають із ними контактувати»., завідувачка діагностичного відділення з дитячими інфекційними ліжками розповідає, що за два роки роботи відділення Софія – перша пацієнтка з лептоспірозом. «Важкий стан дитини потребував мультидисциплінарного підходу у лікуванні, тому злагодженість у роботі відділень анестезіології та інтенсивної терапії, діагностичного з дитячими інфекційними ліжками та різнопрофільних спеціалістів дала такий позитивний результат».Мама Софії, Людмила Петрівна, дякує лікарям Волинської обласної дитячої клінічної лікарні за порятунок життя доньки. А також застерігає усіх бути обережними, адже до її захворювання про лептоспіроз сім’я нічого не знала.Перед випискою Софія з мамою зробили фото на пам'ять: із лікарками діагностичного відділення та колективом відділення реанімації.

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