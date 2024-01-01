У Луцьку попрощалися з трьома Героями, які загинули за Україну

Луцька громада попрощалася ще з трьома захисниками України.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку сьогодні, 22 серпня, провели чин похорону воїна. Житель с. Милуші Луцької громади загинув від рук російських агресорів в районі населеного пункту Птиче Донецької області.Також в соборі відспівали й померлого на війніДо спільної молитви за упокій душ спочилих разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилися і Луцький міський голова Ігор Поліщук й заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.Цього дня, але у храмі Святителя Миколая Чудотворця, прощалися з військовослужбовцем. Житель Луцька загинув від рук російських агресорів в районі населеного пункту Залізне Донецької області.Василя Білика поховали на місцевому кладовищі у селі Рокині, а Олександра Бернадина - на місцевому кладовищі у с. Твердині Володимирського району.