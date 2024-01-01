Купив довідку ВЛК в Telegram: у Володимирі судили ухилянта

Купив довідку ВЛК в Telegram: у Володимирі судили ухилянта
Володимир-Волинський міський суд розглядав справу щодо українця, який в месенджері Telegram купив підроблені документи, аби виїхати за кордон.

Підсудний – уродженець міста Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, підприємець, раніше не судимий, йдеться у вироку суду від 13 серпня. 

За даними слідства, у жовтні 2023 року, він замовив у месенджері Telegram виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії. У документах було вказано, що чоловік визнаний непридатним для проходження військової служби з виключенням з військового обліку. Це мало надати йому право перетнути державний кордон України у період воєнного стану.

Але виїхали за межі країни обвинуваченому таки не вдалося. У грудні того ж року його обман викрили прикордонники під час проходження контролю на пункті пропуску «Устилуг». 

Такі дії підсудного правоохоронці ли як вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ. 

На суді чоловік визнав себе винним, у скоєному щиро розкаявся. Феміда призначила йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 гривень. 

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Теги: Володимир-Волинський суд, Ухилянт, Підробне посвідчення
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