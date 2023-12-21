З України примусово видворили затриманого на Волині 28-річного росіянина





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Як повідомили 22 серпня в Міграційній службі Волині, напередодні чоловіка затримали у місті Володимир і помістили у пункт тимчасового перебування іноземців.



Рішення про примусове видворення росіянина ухвалив Луцький міськрайонний суд. Також чоловіку заборонено в'їзд на територію України терміном на 5 років.



Працівники міграційної служби доставили затриманого до контрольно-пропускного пункту, він уже залишив Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через один із пунктів пропуску на Волині примусово видворили 28-річного росіянина, який не мав дозвільних документів на проживання в Україні.Про це пише Суспільне Як повідомили 22 серпня в Міграційній службі Волині, напередодні чоловіка затримали у місті Володимир і помістили у пункт тимчасового перебування іноземців.Рішення про примусове видворення росіянина ухвалив Луцький міськрайонний суд. Також чоловіку заборонено в'їзд на територію України терміном на 5 років.Працівники міграційної служби доставили затриманого до контрольно-пропускного пункту, він уже залишив Україну.

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