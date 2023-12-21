З України примусово видворили затриманого на Волині 28-річного росіянина
Сьогодні, 14:20
Через один із пунктів пропуску на Волині примусово видворили 28-річного росіянина, який не мав дозвільних документів на проживання в Україні.
Про це пише Суспільне.
Як повідомили 22 серпня в Міграційній службі Волині, напередодні чоловіка затримали у місті Володимир і помістили у пункт тимчасового перебування іноземців.
Рішення про примусове видворення росіянина ухвалив Луцький міськрайонний суд. Також чоловіку заборонено в'їзд на територію України терміном на 5 років.
Працівники міграційної служби доставили затриманого до контрольно-пропускного пункту, він уже залишив Україну.
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Про це пише Суспільне.
Як повідомили 22 серпня в Міграційній службі Волині, напередодні чоловіка затримали у місті Володимир і помістили у пункт тимчасового перебування іноземців.
Рішення про примусове видворення росіянина ухвалив Луцький міськрайонний суд. Також чоловіку заборонено в'їзд на територію України терміном на 5 років.
Працівники міграційної служби доставили затриманого до контрольно-пропускного пункту, він уже залишив Україну.
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