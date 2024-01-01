Настоятель храму УПЦ МП із Луганська продає золоті вироби до росії

Настоятель храму УПЦ МП із Луганська продає золоті вироби до росії
СБУ повідомила про заочну підозру клірику-ювеліру УПЦ (МП) із Луганщини, який продає золоті вироби до росії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність настоятеля одного з храмів УПЦ (МП) у тимчасово окупованому Луганську Сергія Гутенка.

Окрім церковного сану, фігурант має в регіоні підконтрольну ювелірну компанію, яка постачає свою продукцію до країни-агресора.

Серед постійних клієнтів клірика – представники РПЦ, які закуповують дорогоцінні вироби із золота та срібла для власних колекцій та оформлення приміщень єпархій.

Також він виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань рф та фсб.

Компанія фігуранта регулярно фінансує бюджет країни-агресора, сплачуючи «податки» до окупаційної адміністрації гауляйтера Пасічника.

Як свідчать матеріали провадження, після окупації частини території Луганської області фігурант одним з перших «перереєстрував» компанію відповідно до «законодавства» рф.

Після початку повномасштабного вторгнення рф Гутенко розширив продаж ювелірної продукції в росії та по всій тимчасово захопленій частині території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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