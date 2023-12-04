Кличко передав 72 ОМБр на Покровський напрямок 100 дронів та систему РЕБ

Віталій Кличко передав 72 ОМБр на Покровський напрямок партію дронів та систему реб, які були придбані за позабюджетні кошти.



Про це він



«Передав сьогодні бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка бʼється на Покровському напрямку, вкрай необхідне обладнання. На фронт вирушили 100 FPV-дронів 10-дюймових та система РЕБ. Передали ми їх захисникам у якості благодійної допомоги (придбали не за бюджетні кошти)», - повідомив Віталій Кличко.



Він зазначив, що Покровськ сьогодні - найгарячіший напрямок фронту.



«Бійці тримаються під постійними шаленими атаками ворога. І потребують допомоги. Шукаємо будь-які можливості, щоб підтримувати їх та допомагати», - наголосив Віталій Кличко.



Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко наприкінці липня відвідав захисників Донбасу та Харківщини. Передав загалом майже 500 дронів різних видів та системи РЕБ, які були придбані за кошти громади Києва та в якості благодійної допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвапередав 72 ОМБр на Покровський напрямок партію дронів та систему реб, які були придбані за позабюджетні кошти.Про це він повідомив у Telegram.«Передав сьогодні бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка бʼється на Покровському напрямку, вкрай необхідне обладнання. На фронт вирушили 100 FPV-дронів 10-дюймових та система РЕБ. Передали ми їх захисникам у якості благодійної допомоги (придбали не за бюджетні кошти)», - повідомив Віталій Кличко.Він зазначив, що Покровськ сьогодні - найгарячіший напрямок фронту.«Бійці тримаються під постійними шаленими атаками ворога. І потребують допомоги. Шукаємо будь-які можливості, щоб підтримувати їх та допомагати», - наголосив Віталій Кличко.Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко наприкінці липня відвідав захисників Донбасу та Харківщини. Передав загалом майже 500 дронів різних видів та системи РЕБ, які були придбані за кошти громади Києва та в якості благодійної допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію