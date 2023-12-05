На ліквідацію негоди у місті на Волині виділять мільйон гривень

На ліквідацію негоди у місті на Волині виділять мільйон гривень
На комісії ТЕБ та НС у Володимирі 22 серпня прийняли рішення про виділення грошей на ліквідацію наслідків негоди, внаслідок якої 19 серпня зірвало дах у двох багатоквартирних будинках.

Питання про виділення одного мільйона гривень на ремонт дахів, депутати розглянуть на черговій сесії, 28 серпня, пише Суспільне.

Згідно з висновками експертів, які озвучив начальник управління інфраструктури Ігор Возний, під час негоди на вулиці Ковельській 104 вітер пошкодив 402 квадратних метри покрівлі. З його слів, щоб відновити покрівлю потрібно демонтувати її залишки та зробити новий дах. Наразі ведуться переговори з підрядником, який ремонтував цю покрівлю 10 років тому.

Члени комісії рекомендують виділити з місцевого бюджету мільйон гривень на відновлення покрівлі. Цю суму взяли за прикладом одного з луцьких будинків, який також зазнавав подібних руйнувань від негоди. Остаточні підрахунки проведуть згодом.

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Теги: Володимир, негода
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