Перевозили за кордон комплектуючі до військових літаків: на Волині судили співробітників масштабного підприємства

Володимир-Волинський міський суд розглянув справу щодо очільника та співробітників ТОВ «ВКК УНІТЕХ», яких підозрювали у незаконному експорті товарів військового призначення.



Про це йдеться у



Довідка: ТОВ «ВКК УНІТЕХ» спеціалізується на виробництві повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього устаткування. За даними платформи Youcontrol, підприємство розташоване на території Одеської області.



Серед обвинувачених – директор підприємства, начальник комерційного відділу, а також менеджер з постачання. За даними слідства, вони незаконно організували експорт комплектуючих, що входять до складу військових літаків, у Латвійську Республіку.



Митне оформлення товарів підсудні за допомогою брокера робили на базі Волинської митниці. Для маскування своїх дій в документації вони подали неправдиву інформацію, вказавши, що експортовані товари нібито – промислового призначення.



Такі незаконні дії обвинувачені провернули двічі: у вересні минулоріч та у січні цього року.



Так, директора та співробітників ТОВ підозрювали у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (Кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб, які заздалегідь домовилися про спільне його вчинення) та ч. 1 ст. 333 (Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ККУ.



Під час розгляду справи, усі троє обвинувачених визнали свою вину і уклали угоди з прокурором, що передбачали визнання винуватості. Суд виніс вирок, призначивши кожному з обвинувачених штраф у розмірі 100 011 гривень з додатковим покаранням у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю, строком на один рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! розглянув справу щодо очільника та співробітників, яких підозрювали у незаконному експорті товарів військового призначення.Про це йдеться у вироку від 16 серпня.Серед обвинувачених –, а також. За даними слідства, вони незаконно організували експорт комплектуючих, що входять до складу військових літаків, у Латвійську Республіку.Митне оформлення товарів підсудні за допомогою брокера робили на базі Волинської митниці. Для маскування своїх дій в документації вони подали неправдиву інформацію, вказавши, що експортовані товари нібито – промислового призначення.Такі незаконні дії обвинувачені провернули двічі: у вересні минулоріч та у січні цього року.Так, директора та співробітників ТОВ підозрювали у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (Кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб, які заздалегідь домовилися про спільне його вчинення) та ч. 1 ст. 333 (Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ККУ.Під час розгляду справи, усі троє обвинувачених визнали свою вину і уклали угоди з прокурором, що передбачали визнання винуватості. Суд виніс вирок, призначивши кожному з обвинувачених штраф у розмірі 100 011 гривень з додатковим покаранням у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю, строком на один рік.

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