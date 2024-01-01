Перевозили за кордон комплектуючі до військових літаків: на Волині судили співробітників масштабного підприємства
Сьогодні, 11:15
Володимир-Волинський міський суд розглянув справу щодо очільника та співробітників ТОВ «ВКК УНІТЕХ», яких підозрювали у незаконному експорті товарів військового призначення.
Про це йдеться у вироку від 16 серпня.
Довідка: ТОВ «ВКК УНІТЕХ» спеціалізується на виробництві повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього устаткування. За даними платформи Youcontrol, підприємство розташоване на території Одеської області.
Серед обвинувачених – директор підприємства, начальник комерційного відділу, а також менеджер з постачання. За даними слідства, вони незаконно організували експорт комплектуючих, що входять до складу військових літаків, у Латвійську Республіку.
Митне оформлення товарів підсудні за допомогою брокера робили на базі Волинської митниці. Для маскування своїх дій в документації вони подали неправдиву інформацію, вказавши, що експортовані товари нібито – промислового призначення.
Такі незаконні дії обвинувачені провернули двічі: у вересні минулоріч та у січні цього року.
Так, директора та співробітників ТОВ підозрювали у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (Кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб, які заздалегідь домовилися про спільне його вчинення) та ч. 1 ст. 333 (Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ККУ.
Під час розгляду справи, усі троє обвинувачених визнали свою вину і уклали угоди з прокурором, що передбачали визнання винуватості. Суд виніс вирок, призначивши кожному з обвинувачених штраф у розмірі 100 011 гривень з додатковим покаранням у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю, строком на один рік.
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Про це йдеться у вироку від 16 серпня.
Довідка: ТОВ «ВКК УНІТЕХ» спеціалізується на виробництві повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього устаткування. За даними платформи Youcontrol, підприємство розташоване на території Одеської області.
Серед обвинувачених – директор підприємства, начальник комерційного відділу, а також менеджер з постачання. За даними слідства, вони незаконно організували експорт комплектуючих, що входять до складу військових літаків, у Латвійську Республіку.
Митне оформлення товарів підсудні за допомогою брокера робили на базі Волинської митниці. Для маскування своїх дій в документації вони подали неправдиву інформацію, вказавши, що експортовані товари нібито – промислового призначення.
Такі незаконні дії обвинувачені провернули двічі: у вересні минулоріч та у січні цього року.
Так, директора та співробітників ТОВ підозрювали у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (Кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб, які заздалегідь домовилися про спільне його вчинення) та ч. 1 ст. 333 (Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ККУ.
Під час розгляду справи, усі троє обвинувачених визнали свою вину і уклали угоди з прокурором, що передбачали визнання винуватості. Суд виніс вирок, призначивши кожному з обвинувачених штраф у розмірі 100 011 гривень з додатковим покаранням у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю, строком на один рік.
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