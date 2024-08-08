У лікарні Києва зупинилося серце Героя з Волині Андрія Носковича

Носковича Андрія Олександровича.



Про це



"08.08.2024 року воїн отримав важке поранення при виконанні бойового завдання на території Харківської області.



19.08.2024 року, серце хороброго захисника зупинилося в медичному закладі міста Києва.



23 серпня, орієнтовно в 10 годині, зустрінемо кортеж із тілом захисника на в"їзді в село Михлин.



Зустріньмо гідно нашого Героя", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 серпня Городищенська громада зустрічатиме загиблого Героя, уродженця села МихлинПро це повідомили на сайті установи."08.08.2024 року воїн отримав важке поранення при виконанні бойового завдання на території Харківської області.19.08.2024 року, серце хороброго захисника зупинилося в медичному закладі міста Києва.23 серпня, орієнтовно в 10 годині, зустрінемо кортеж із тілом захисника на в"їзді в село Михлин.Зустріньмо гідно нашого Героя", - йдеться в повідомленні.

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