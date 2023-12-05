У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО
Сьогодні, 21:16
У місті Володимирі зірвався буревій зі зливою, який наробив шкоди містянам.
Негода розпочалася після 19.00. Про це повідомляють у місцевому пабліку Твій Володимир.
Сильний вітер зірвав дах з багатоповерхівки на Ковельській. Також пошкодження отримав припаркований автомобіль. Попередньо, ніхто з людей не постраждав.
Деякі вулиці міста затоплені. В соцмережах повідомляли про підтоплення на вулицях Івана Франка, Ковельській, Незалежності, Сагайдачного.
Також користувачі повідомляли, що на деяких вулицях міста випав град.
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Негода розпочалася після 19.00. Про це повідомляють у місцевому пабліку Твій Володимир.
Сильний вітер зірвав дах з багатоповерхівки на Ковельській. Також пошкодження отримав припаркований автомобіль. Попередньо, ніхто з людей не постраждав.
Деякі вулиці міста затоплені. В соцмережах повідомляли про підтоплення на вулицях Івана Франка, Ковельській, Незалежності, Сагайдачного.
Також користувачі повідомляли, що на деяких вулицях міста випав град.
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