У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО

У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО
У місті Володимирі зірвався буревій зі зливою, який наробив шкоди містянам.

Негода розпочалася після 19.00. Про це повідомляють у місцевому пабліку Твій Володимир.

Сильний вітер зірвав дах з багатоповерхівки на Ковельській. Також пошкодження отримав припаркований автомобіль. Попередньо, ніхто з людей не постраждав.
У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО

Деякі вулиці міста затоплені. В соцмережах повідомляли про підтоплення на вулицях Івана Франка, Ковельській, Незалежності, Сагайдачного.
У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО
У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО
У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО
У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО
У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО
У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО

Також користувачі повідомляли, що на деяких вулицях міста випав град.




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Теги: Володимир, негода, злива
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