У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО

У місті Володимирі зірвався буревій зі зливою, який наробив шкоди містянам.Негода розпочалася після 19.00. Про це повідомляють у місцевому пабліку Твій Володимир.Сильний вітер зірвав дах з багатоповерхівки на Ковельській. Також пошкодження отримав припаркований автомобіль. Попередньо, ніхто з людей не постраждав.Деякі вулиці міста затоплені. В соцмережах повідомляли про підтоплення на вулицях Івана Франка, Ковельській, Незалежності, Сагайдачного.Також користувачі повідомляли, що на деяких вулицях міста випав град.