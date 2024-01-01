Відійшов у засвіти захисник з Волині Руслан Матвійчук
Сьогодні, 20:41
Продовжуємо втрачати наших Героїв. Ще одна страшна звістка облетіла Камінь-Каширською громадою.
Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської об'єднаної міської територіальної громади.
Перестало битися серце мужнього українського Захисника, жителя міста Каменя-Каширського – Матвійчука Руслана Юрійовича, 1981 року народження.
Рік тому боєць повернувся додому з пекла війни та доля нині розпорядилася несправедливо. Воїн, на жаль, поповнив Лави Небесного війська.
Низько схиляємо голови у скорботі та сердечно дякуємо Герою за те, що оберігав нас від ворогів у час страшної запеклої війни з окупантами.
Нехай душа померлого воїна знайде вічний спочинок на Небесах. Висловлюємо щирі слова співчуття родині солдата. Біль втрати вічний, проте світлі спогади про близьку людину будуть завжди зігрівати зранені серця.
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Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської об'єднаної міської територіальної громади.
Перестало битися серце мужнього українського Захисника, жителя міста Каменя-Каширського – Матвійчука Руслана Юрійовича, 1981 року народження.
Рік тому боєць повернувся додому з пекла війни та доля нині розпорядилася несправедливо. Воїн, на жаль, поповнив Лави Небесного війська.
Низько схиляємо голови у скорботі та сердечно дякуємо Герою за те, що оберігав нас від ворогів у час страшної запеклої війни з окупантами.
Нехай душа померлого воїна знайде вічний спочинок на Небесах. Висловлюємо щирі слова співчуття родині солдата. Біль втрати вічний, проте світлі спогади про близьку людину будуть завжди зігрівати зранені серця.
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