Відійшов у засвіти захисник з Волині Руслан Матвійчук

Відійшов у засвіти захисник з Волині Руслан Матвійчук
Продовжуємо втрачати наших Героїв. Ще одна страшна звістка облетіла Камінь-Каширською громадою.

Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської об'єднаної міської територіальної громади.

Перестало битися серце мужнього українського Захисника, жителя міста Каменя-Каширського – Матвійчука Руслана Юрійовича, 1981 року народження.

Рік тому боєць повернувся додому з пекла війни та доля нині розпорядилася несправедливо. Воїн, на жаль, поповнив Лави Небесного війська.

Низько схиляємо голови у скорботі та сердечно дякуємо Герою за те, що оберігав нас від ворогів у час страшної запеклої війни з окупантами.

Нехай душа померлого воїна знайде вічний спочинок на Небесах. Висловлюємо щирі слова співчуття родині солдата. Біль втрати вічний, проте світлі спогади про близьку людину будуть завжди зігрівати зранені серця.

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Теги: Волинь, втрата, смерть, війна, Камінь-Каширський
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