Мер міста звернувся до розпорядників Луцького замку щодо проведення фестивалю Lutsk Food Fest

Луцький міський головазвернувся до розпорядників Луцького замку щодо проведення фестивалю Lutsk Food Fest.Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.Міський голова Ігор Поліщук звернувся до директора історико-культорного заповідника у місті Луцькущодо проведення культурних подій на території Луцького замку.“Минулими вихідними, 17-18 серпня, на території Луцького замку відбувався фестиваль Lutsk Food Fest, під час якого було зафіксовано окремі факти порушення громадського порядку. Відвідувачі заходу вказують на продаж алкогольних напоїв неповнолітнім, бійки як всередині Луцького замку, так і за його межами, непристойну поведінку окремих відвідувачів. Це викликало обурення та негативну реакцію у відвідувачів та жителів нашої громади.Враховуючи те, що Луцька міська рада не є ні організатором, ні співорганізатором заходу, а Ви є розпорядником майна Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку та надаєте замок в оренду для проведення заходів, прошу посилити відповідальність у питаннях організації та проведення подібних фестивалів на території замку.Звертаю Вашу увагу на належне ставлення організаторів, учасників та гостей заходів до історико-культурної спадщини, забезпечення порядку, громадського спокою та недопущення порушень законодавства України”, - йдеться у листі.