Данія підтвердила, що Україна може використовувати її зброю на території росії

Данія підтвердила, що Україна може використовувати її зброю на території росії
Україна може використовувати зброю, надану Данією, на території Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, пише LB.ua.

"Захист себе цілком може включати вторгнення на територію агресора. Якщо в межах цього ви переслідуєте інфраструктуру чи військові об'єкти нападника, то це цілком у рамках правил війни", - сказав Расмуссен.

Міністр зауважив, що "не можна встановити обмеження, згідно з яким зброю можна застосовувати лише на території України".

"Ви не можете дозволити собі сказати Україні, що вона не повинна переходити кордон і перерізати ланцюжки постачань", - заявив глава МЗС і підкреслив, що український наступ є частиною оборонної операції.

Днями Міністерство оборони Канади заявило, що Україна може вільно використовувати танки та бронетехніку, надані Канадою, на території Росії.

Британія також повідомила, що її зброя може бути використана українськими військами в операціях на території Росії, але при цьому Сполучене Королівство заборонило використовувати в РФ ракети великої дальності Storm Shadow.

Президент Зеленський постійно наголошує що Київ працює над тим, аби домогтися від партнерів дозволу використовувати далекобійну зброю по території Росії. Однак не всіх партнери це підтримують.

США, наприклад, дозволили бити по російських цілях лише у прикордонні Харківської області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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