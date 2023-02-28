Премʼєр Китаю поїде в росію та Білорусь. Для чого?

Премʼєр Китаю поїде в росію та Білорусь. Для чого?
Премʼєр Державної ради Китаю Лі Цян здійснить візит до росії та Білорусі. У рф, зокрема, він поїде на традиційну 29-ту зустріч прем'єрів двох країн.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише Громадське.

Там зазначили, що Лі Цян здійснить візити на запрошення своїх російського та білоруського колег михайла мішустіна і Романа Головченка з 20 по 23 серпня.

Як зауважила речниця МЗС Мао Нін, цьогоріч відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і росією та початок «Китайсько-російського року культури», цитує китайське державне інформагентство «Сіньхуа».

Ця 29-та зустріч між прем'єрами є «важливим механізмом для сприяння реалізації консенсусу, досягнутого главами двох держав, і координації просування співробітництва між двома сторонами». З мішустіним Лі Цян обговорить двосторонні відносини та «важливі питання, що становлять спільний інтерес».

Нін також сказала, що Китай і Білорусь є «всеосяжними стратегічними партнерами». Під час свого візиту до Білорусі китайський прем’єр проведе переговори з Головченком щодо двосторонніх відносин і співпраці в різних сферах.

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Теги: Китай, Білорусь
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