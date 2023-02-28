Премʼєр Китаю поїде в росію та Білорусь. Для чого?

Лі Цян здійснить візит до росії та Білорусі. У рф, зокрема, він поїде на традиційну 29-ту зустріч прем'єрів двох країн.



Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише



Там зазначили, що Лі Цян здійснить візити на запрошення своїх російського та білоруського колег михайла мішустіна і Романа Головченка з 20 по 23 серпня.



Як зауважила речниця МЗС Мао Нін, цьогоріч відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і росією та початок «Китайсько-російського року культури», цитує китайське державне інформагентство «Сіньхуа».



Ця 29-та зустріч між прем'єрами є «важливим механізмом для сприяння реалізації консенсусу, досягнутого главами двох держав, і координації просування співробітництва між двома сторонами». З мішустіним Лі Цян обговорить двосторонні відносини та «важливі питання, що становлять спільний інтерес».



Нін також сказала, що Китай і Білорусь є «всеосяжними стратегічними партнерами». Під час свого візиту до Білорусі китайський прем’єр проведе переговори з Головченком щодо двосторонніх відносин і співпраці в різних сферах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Премʼєр Державної ради Китаюздійснить візит до росії та Білорусі. У рф, зокрема, він поїде на традиційну 29-ту зустріч прем'єрів двох країн.Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише Громадське Там зазначили, що Лі Цян здійснить візити на запрошення своїх російського та білоруського колегз 20 по 23 серпня.Як зауважила речниця МЗС Мао Нін, цьогоріч відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і росією та початок «Китайсько-російського року культури», цитує китайське державне інформагентство «Сіньхуа».Ця 29-та зустріч між прем'єрами є «важливим механізмом для сприяння реалізації консенсусу, досягнутого главами двох держав, і координації просування співробітництва між двома сторонами». З мішустіним Лі Цян обговорить двосторонні відносини та «важливі питання, що становлять спільний інтерес».Нін також сказала, що Китай і Білорусь є «всеосяжними стратегічними партнерами». Під час свого візиту до Білорусі китайський прем’єр проведе переговори з Головченком щодо двосторонніх відносин і співпраці в різних сферах.

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