Премʼєр Китаю поїде в росію та Білорусь. Для чого?
Сьогодні, 18:04
Премʼєр Державної ради Китаю Лі Цян здійснить візит до росії та Білорусі. У рф, зокрема, він поїде на традиційну 29-ту зустріч прем'єрів двох країн.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише Громадське.
Там зазначили, що Лі Цян здійснить візити на запрошення своїх російського та білоруського колег михайла мішустіна і Романа Головченка з 20 по 23 серпня.
Як зауважила речниця МЗС Мао Нін, цьогоріч відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і росією та початок «Китайсько-російського року культури», цитує китайське державне інформагентство «Сіньхуа».
Ця 29-та зустріч між прем'єрами є «важливим механізмом для сприяння реалізації консенсусу, досягнутого главами двох держав, і координації просування співробітництва між двома сторонами». З мішустіним Лі Цян обговорить двосторонні відносини та «важливі питання, що становлять спільний інтерес».
Нін також сказала, що Китай і Білорусь є «всеосяжними стратегічними партнерами». Під час свого візиту до Білорусі китайський прем’єр проведе переговори з Головченком щодо двосторонніх відносин і співпраці в різних сферах.
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Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише Громадське.
Там зазначили, що Лі Цян здійснить візити на запрошення своїх російського та білоруського колег михайла мішустіна і Романа Головченка з 20 по 23 серпня.
Як зауважила речниця МЗС Мао Нін, цьогоріч відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і росією та початок «Китайсько-російського року культури», цитує китайське державне інформагентство «Сіньхуа».
Ця 29-та зустріч між прем'єрами є «важливим механізмом для сприяння реалізації консенсусу, досягнутого главами двох держав, і координації просування співробітництва між двома сторонами». З мішустіним Лі Цян обговорить двосторонні відносини та «важливі питання, що становлять спільний інтерес».
Нін також сказала, що Китай і Білорусь є «всеосяжними стратегічними партнерами». Під час свого візиту до Білорусі китайський прем’єр проведе переговори з Головченком щодо двосторонніх відносин і співпраці в різних сферах.
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