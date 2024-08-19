Німеччина виділила Україні нову військову допомогу





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У пакеті, серед іншого, є нова система ППО IRIS-T SLS, снаряди, морські та розвідувальні безпілотники та штурмові гвинтівки.



Що входить у пакет



- одна система ППО IRIS-T SLS;



- 14 000 патронів калібру 155 мм (зі запасів Бундесверу та промисловості);



- 10 морських безпілотників;



- 26 безпілотників-розвідників ВЕКТОР із запчастинами;



- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів (зі запасів Бундесверу та промисловості);



- 6 високомобільних інженерних екскаваторів;



- одна броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;



- 55 000 аптечок першої допомоги;



- 700 штурмових гвинтівок MK 556;



- 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з 240 000 патронів;



- 50 гвинтівок CR 308.



Наразі на військову допомогу Україні ФРН витратила приблизно 5 мільярдів євро у 2023 році та приблизно 1,6 мільярда євро у 2022 році. Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на поставки, які надійдуть лише в 2025-2028 роках.



Водночас Bloomberg написав, що Берлін більше не схвалюватиме нові запити про допомогу Україні, оскільки уряд прагне обмежити витрати.



“Хоча актуальні програми загалом триватимуть, додаткові заявки на військову підтримку не будуть схвалені”, повідомила газета the Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на урядові документи та електронні листи, а також на джерела у владі.



Речник МЗС України Георгій Тихий заявив зі свого боку, що інформація про буцімто припинення надання урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректною та маніпулятивною. Він пояснив, що в Німеччині триває бюджетний процес. Очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина виділила Україні нову військову допомогу, йдеться на сайті уряду країни.Про це пише LB.ua У пакеті, серед іншого, є нова система ППО IRIS-T SLS, снаряди, морські та розвідувальні безпілотники та штурмові гвинтівки.- одна система ППО IRIS-T SLS;- 14 000 патронів калібру 155 мм (зі запасів Бундесверу та промисловості);- 10 морських безпілотників;- 26 безпілотників-розвідників ВЕКТОР із запчастинами;- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів (зі запасів Бундесверу та промисловості);- 6 високомобільних інженерних екскаваторів;- одна броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;- 55 000 аптечок першої допомоги;- 700 штурмових гвинтівок MK 556;- 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з 240 000 патронів;- 50 гвинтівок CR 308.Наразі на військову допомогу Україні ФРН витратила приблизно 5 мільярдів євро у 2023 році та приблизно 1,6 мільярда євро у 2022 році. Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на поставки, які надійдуть лише в 2025-2028 роках.Водночас Bloomberg написав, що Берлін більше не схвалюватиме нові запити про допомогу Україні, оскільки уряд прагне обмежити витрати.“Хоча актуальні програми загалом триватимуть, додаткові заявки на військову підтримку не будуть схвалені”, повідомила газета the Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на урядові документи та електронні листи, а також на джерела у владі.Речник МЗС Українизаявив зі свого боку, що інформація про буцімто припинення надання урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректною та маніпулятивною. Він пояснив, що в Німеччині триває бюджетний процес. Очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

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