На Волині помер захисник Василь Тищук
Сьогодні, 16:00
Найкращих синів України знову забирають Небеса. Страшне горе постукало ще в одну родину. Несподівано відійшов у вічність хоробрий воїн Камінь-Каширської громади, житель села Полиці – Тищук Василь Степанович, 1970 року народження.
Про це повідомили у громаді.
"Солдат відчайдушно боронив нас та нашу країну від російських ворогів, проте по стану здоров'я у 2023 році був демобілізований.
Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям військовослужбовця. Розділяємо разом з вами горе непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
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Про це повідомили у громаді.
"Солдат відчайдушно боронив нас та нашу країну від російських ворогів, проте по стану здоров'я у 2023 році був демобілізований.
Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям військовослужбовця. Розділяємо разом з вами горе непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
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