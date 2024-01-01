На Волині помер захисник Василь Тищук

На Волині помер захисник Василь Тищук
Найкращих синів України знову забирають Небеса. Страшне горе постукало ще в одну родину. Несподівано відійшов у вічність хоробрий воїн Камінь-Каширської громади, житель села Полиці – Тищук Василь Степанович, 1970 року народження.

Про це повідомили у громаді.

"Солдат відчайдушно боронив нас та нашу країну від російських ворогів, проте по стану здоров'я у 2023 році був демобілізований.

Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям військовослужбовця. Розділяємо разом з вами горе непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!

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Теги: Герой, Волинь
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