На Волині помер захисник Василь Тищук

Тищук Василь Степанович, 1970 року народження.



Про це



"Солдат відчайдушно боронив нас та нашу країну від російських ворогів, проте по стану здоров'я у 2023 році був демобілізований.



Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям військовослужбовця. Розділяємо разом з вами горе непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найкращих синів України знову забирають Небеса. Страшне горе постукало ще в одну родину. Несподівано відійшов у вічність хоробрий воїн Камінь-Каширської громади, житель села Полиці –, 1970 року народження.Про це повідомили у громаді."Солдат відчайдушно боронив нас та нашу країну від російських ворогів, проте по стану здоров'я у 2023 році був демобілізований.Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям військовослужбовця. Розділяємо разом з вами горе непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

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