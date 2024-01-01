Сьогодні на Волині графіки відключення світла почнуть діяти пізніше
Сьогодні, 16:37
На Волині у понеділок, 19 серпня, графіки відключення електроенергії почнуть діяти на пів години пізніше, ніж було запланованого.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго». .
НЕК «Укренерго» змінила час застосовування обмежень.
Відключення згідно із графіком на 19 серпня відтерміновано на 30 хв:
• 1-ша черга: з 17:30 до 19:30;
• 2-га черга: з 19:30 до 21:30.
У "ДТЕК" зазначили, що застосування графіків відключень на сьогодні посунулось на 30 хвилин вперед.
Таким чином дія графіків відключень почнеться з 17:30 (замість 17:00) і триватиме до 21:30 (замість 21:00).
У випадку, якщо знову буде внесено зміни до дії графіків - буде повідомлятись окремо.
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Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго». .
НЕК «Укренерго» змінила час застосовування обмежень.
Відключення згідно із графіком на 19 серпня відтерміновано на 30 хв:
• 1-ша черга: з 17:30 до 19:30;
• 2-га черга: з 19:30 до 21:30.
У "ДТЕК" зазначили, що застосування графіків відключень на сьогодні посунулось на 30 хвилин вперед.
Таким чином дія графіків відключень почнеться з 17:30 (замість 17:00) і триватиме до 21:30 (замість 21:00).
У випадку, якщо знову буде внесено зміни до дії графіків - буде повідомлятись окремо.
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